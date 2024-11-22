圍爐訂位半年前就滿單！苗栗人氣客家餐廳插旗台中推年菜外帶

▲客家餐廳范頭家搶年菜市場，推出外帶年菜每人千元有找。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

去年底插旗台中北屯機捷特區的苗栗知名客家菜餐廳范頭家宣布推出年菜外帶，業者透露，明年農曆年除夕圍爐訂位，早在今年4月就滿單，之後就開始設計極具特色的客家外帶年菜，「小龍迎春」年菜組合8道菜餚、1道湯品以及1道甜湯，全餐10人席8288元;台中福華也推出年節應景產品，常溫年菜外帶9800元起及冷凍年菜宅配3988元起，另外還有各式年節手工糕餅、精品禮盒等，預估業績銷量成長3到5成。

范頭家行政主廚徐永勝表示，今年年菜將客家精髓與創意料理結合，其中「頭家酥肉香米糕」的酥肉，是以客家料理中經典的「紅糟手法」來醃製豬肉，一口咬下，酥脆口感伴隨酒香；「吉祥金湯酸菜蝦」使用「上湯」為基底，由老母雞、金華火腿與豬龍骨等熬煮讓湯底鮮香濃郁；「如意金錢蟲草雞」選用蘿蔔錢搭配蟲草菇、紅棗與苟杞等熬製成滋補元氣的湯品；另外「黃金青龍軟殼蟹」，將客家在地「福菜」油炸後與避風塘拌炒，均勻撒在外酥內嫩的軟殼蟹上，是店內熱銷菜品。

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▲台中福華推暢銷不敗款外帶常溫年菜，即日起至明年1月22日開始預購。（圖／台中福華大飯店提供）



台中福華即日起至明年1月22日開始預購外帶常溫年菜，推出「鴻運納福 團圓年菜組」包含富貴鴻運大拼盤、御品鮑魚佛跳牆、翠玉甘露龍虎斑、野菇紅麴無錫排、XO醬碧綠帶子蝦球、蠔皇鮮鮑燒烏參、蒲燒鰻韭香米糕、迎春報喜彩頭糕等八道經典年菜，10人份優惠價1萬3800元，也有為小家庭設計的5人份優惠價9800元，隨餐皆贈保溫袋。