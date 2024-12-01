台南「考古埕-尋找熱蘭遮市鎮」特展　參與台北松菸風格旅遊節

▲「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展，台南市文化局將特展部分內容移師2024年風格旅遊節參展，讓更多人瞭解台南市政府近年關於大員市鎮豐富的考古成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

自今年9月起，「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」特展，在台灣國民旅遊冠軍聖地安平隆重開展，透過遺構和文物等現地考古成果展示，向社會大眾揭開自400年前不斷積累的大員市鎮歷史文化面紗。

為創造更多看見安平、到訪安平的機會，進而促進民眾對台灣在地歷史發展認識，台南市政府文化局將特展部分內容移師2024年風格旅遊節參展，讓更多人瞭解台南市政府近年關於大員市鎮豐富的考古成果，也讓身在北部民眾能穿梭時空，感受400年前荷蘭人在今日安平一帶所建造的熱蘭遮城與市鎮，從而探索屬於台南和台灣的文化與故事。

近日才剛上架由台南市文化資產管理處研發上線的3D歷史體驗電腦遊戲《鯤島行者》，也加入這次參展，遊戲以熱蘭遮堡與大員市鎮的空間建築考證成果為基礎，再加上過去歷年來所累積的調查研究資料，運用精緻的3D建模與有趣的遊戲機制，讓民眾在體驗電玩過程中，遊走大員市鎮重要街道「寬街」的街景，一同感受當時市鎮居民在食衣住行，一探17世紀的台南安平樣貌。

活動期間也規劃「探索熱蘭遮市鎮」答題挑戰關卡，展覽期間民眾參與熱烈，每日前10位答題滿分的民眾皆獲得由台南市文化資產管理處企劃出品的《鯨舟堂休業中》漫畫一冊，透過這本漫畫，飽讀揉合甜點、老物、生活、歷史的府城古都千層滋味。許多參與民眾都樂於投身台南文資應援，展現對台南文化歷史的認識與關懷。

以讓考古寓教於樂、歷史貼近生活作為目標，「考古埕－尋找熱蘭遮市鎮」策展團隊規劃了豐富精采的系列特色活動，並於風格旅遊節號召民眾報名，包括：「考古學家帶隊走讀－探索地下安平」、「親子大眾考古走讀」、「留逝聲景－巷弄考現學」、「小小市鎮—親子捏土造城活動」等等。

台南市文化局謝仕淵局長表示，特展目前預計持續開放至2025年3月23日，展區本身有精彩的內容和互動體驗，期待大家都能把握機會前來看看，讓我們對台南及台灣的認識更加豐富。」以古都台南豐厚的歷史文化作為底蘊，滿懷來自南台灣的陽光與熱情，台南市政府文化局誠摯邀請全台民眾，從風格旅遊節往安平出發，邁向位於台南「考古埕」的超時空探索之旅吧！