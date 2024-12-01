2025全球百大最佳城市出爐！倫敦奪榜首、東京排第4　台北也上榜

▲台灣則由台北入選第76名。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹雅婷／綜合報導

2025年全球最佳城市報告出爐，在前100大評選城市之中，英國倫敦靠著世界知名博物館與夜生活奪下榜首，連續10年蟬聯冠軍，第二至五名分別是美國紐約、法國巴黎、日本東京以及新加坡。至於台灣則由台北入選第76名，並在餐飲獲得22名佳績。

CNN報導，這份榜單由行銷顧問公司Resonance與市場調查機構Ipsos撰成，依據城市宜居性、宜人度、繁榮程度等給予分數排名，並加入30國2.2萬人的民調數據。

在全球270多個城市之中，英國倫敦靠著世界知名博物館與夜生活奪下第一名，第二名則由美國紐約奪下，以百老匯與頂級餐飲等文化產物勝出，法國巴黎憑藉購物觀光搶下第三名。接下來輪到亞洲城市，第四名由日本東京靠著餐廳、購物上榜，第五名則是新加坡。

第六至十名分別是義大利羅馬、西班牙馬德里、西班牙巴塞隆納、德國柏林及澳洲雪梨。

台灣則由台北入選第76名，依據介紹，台北坐落在太平洋西側，是珍珠奶茶、鼎泰豐的故鄉，也有師大夜市和高級餐廳RAW、Mume等，所有這些都讓台北在全球餐飲方面排名第22名。除了飲食，台北也有眾多公園，擁有陽明山國家公園的自然美景，同時也是全球科技半導體中心，是宏碁（Acer）、華碩（Asus）等公司所在地。

另外，依據排行榜，南韓首爾排名第16名，泰國曼谷名列第32，中國大陸北京第36名、上海第61名、香港第97名。