明午後水氣增雨區3階段變化　周五東北季風增強「雨區擴大」

▲周二到周四水氣增，大台北及東半部有局部降雨，宜蘭有較大雨勢發生的機率。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來天氣3階段變化，中央氣象署指出，明天晴朗穩定，但下午開始水氣稍增，周二到周四大台北及東半部有局部降雨，宜蘭有較大雨勢發生的機率，到周五、周六東北季風增強，或大陸冷氣團等級的冷空氣南下，周日到下周一降溫較明顯，預估台北低溫14至15度。

氣象署預報員劉沛滕表示，今、明天天氣大致晴朗穩定，清晨容易有輻射冷卻的天氣型態，預估明天清晨西半低溫15至17度，白天回溫快速，高溫來到26至29度，日夜溫差大，民眾多留意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，明天下午東北風帶來水氣，北部、東半部雲量增多，迎風面基隆北海岸、大台北山區及宜蘭開始有零星降雨，周二到周四大台北及東半部有局部降雨，其中宜蘭有較大雨勢。下雨影響白天高溫不高，低溫也不低，整天維持18至23度。

未來受到偏東北風影響的，劉沛滕指出，周五、周六有一波東北季風增強，屆時降雨範圍稍微擴大，原本降雨從大台北地區，擴及到桃竹苗都有局部降雨機會，持續到周日、下周一。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，氣溫真正變化預估在周日之後有一波比較強的東北季風，可能達到冷氣團的強度，預估最低溫在周日到下周一、周二清晨，加上有水氣影響，預估台北低溫14至15度，感受偏濕冷，但預報時間尚久，強度還要觀察，

中南部的部分，劉沛滕說，東北季風、冷氣團對中南部影響並不大，目前沒觀察到華南雲雨區水氣，比較沒有降雨，最主要是氣溫的變化，周日較強的東北季風或冷氣團影響，預估夜晚清晨低溫15至16度，白天高溫仍有27、28度。