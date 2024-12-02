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新北八里愛心教養院園藝　院生五感體驗生命美好

▲新北八里愛心教養院園藝。（圖／新北市社會局提供）

▲台灣園藝輔助治療協會理事長張博然利用剖開的海報筒讓翁彥如播種。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市立八里愛心教養院院生的學習課程和休閒活動，不僅有地板滾球、生聲樂團和陶藝社團，還有園藝社團，院生在專業老師的指導下，從播種、澆灌、施肥，看到一顆種子慢慢萌芽，到長成肥碩的蔬菜，還能採摘食用，院生彷彿也看見自己生命的成長和美好。

新北市立八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，園藝社團自2008年成立至今，經歷黃盛璘、蔡祐庭等多位專業園藝治療師的指導，目前由張博然老師帶領團隊，每周五到院提供專業服務。有80多位院生加入園藝社團，大家輪流上課。為因應晴雨天，院方特地利用廢棄的醫療床，打造成移動菜園花台，晴天在戶外空中菜園上課，雨天則移入室內。

▲新北八里愛心教養院園藝。（圖／新北市社會局提供）

▲院生開心的採收尖葉萵苣（俗稱A菜）。

現任社團法人台灣園藝輔助治療協會理事長張博然表示，「園藝輔療」係以植物為媒介，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺等感官，幫助院生體驗植物的生命力與美好，在照顧植物的過程中，並能活化院生的四肢和大腦功能，有助於整體身心健康。

由於每位院生的身體狀況不同，張博然還協助製作長短不一的勺子、小鏟和澆灌軟瓶，甚至植物種子也能透過剖開的海報筒導入土壤，讓每個院生都能克服肢體的障礙，順利地播種、澆水、鬆土、除草等。

今年28歲的翁彥如說他最喜歡園藝課程，她栽種過紫蘇、薑黃、地瓜葉和小白菜，幾乎一年四季都能栽種，從小小一顆發芽，到長成可以採摘入菜，內心非常喜悅。尤其最喜歡紫蘇，可以包飯糰，也能做紫蘇豆腐，感覺很營養。另位27歲的張宛玲也種了高麗菜和地瓜葉，她說自己種的菜吃起來特別地甘甜，非常感謝老師的教導和協助。

▲新北八里愛心教養院園藝。（圖／新北市社會局提供）

▲八里愛心教養院園藝，利用廢棄醫療床做成移動菜園。

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