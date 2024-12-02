金門率隊觀摩慈護宮社區關懷據點　體驗空中菜園、手沖千歲咖啡

▲金門率隊觀摩金包里慈護宮社區關懷據點，比出時下最夯的冠軍手勢。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市社區照顧關懷據點服務績效卓著，2023年衛福部社區金點獎勇奪8獎座，高居全國第一，金門縣政府特地由參議陳世保帶領縣府及轄內各社區據點負責人，於2日下午前來金山區金包里慈護宮社區關懷據點取經。眾人喝了據點高齡91歲順意阿嬤等人手沖的「千歲咖啡」，均忍不住豎起大拇指稱讚。

新北市社會局副局長許秀能表示，歡迎來自各縣市的朋友前來觀摩，彼此交流學習，以提升服務品質，讓社區照顧據點成為長輩們最喜愛的場所。慈護宮社區關懷據點於去年獲得金點獎團體獎，今年據點秘書長曾碧霞更入圍金點之星個人獎。而金門縣金寧鄉盤山村社區發展協會今年也入圍金點獎團體獎，希望彼此都能獲獎。

▲金門參訪團先到慈護宮向媽祖拜拜，前排右起曾碧霞秘書長、游忠義董事長、金門縣政府參議陳世保、許秀能副局長、金山區長劉昌松。

慈護宮董事長游忠義表示，因有金門的保護，才有台灣的安定生活。早期金山漁民出海捕魚，曾遭遇暴風雨，幸賴媽祖金身保佑，才得以平安返航，因此慈護宮成為地方的信仰中心。而為因應人口老化，慈護宮於107年設立社區照顧關懷據點，提供多元服務，包含健康促進、共餐、才藝學習等，希望長輩身心更加健康。

慈護宮社區關懷據點秘書長曾碧霞表示，自成立據點以來，慈護宮推動許多創意服務方案，包含在香客大樓頂樓設置「媽祖空中菜園」，由長輩種植水耕蔬菜，每季收成還透過「媽祖菜市集」，讓長輩在金山老街販售，所得用於「媽祖顧金孫」學童課後陪伴計畫之用。

▲金門各據點負責人體驗媽祖空中菜園水耕蔬菜栽種。

曾碧霞說，其中最有名的當屬香客一樓「千歲咖啡」，由高齡長輩透過法鼓山社區大學教導學習手沖咖啡，共有22位長輩參加，其中最年長者為91歲的順意嬤，長輩還拍攝時尚沙龍照，放在店裡，輪番當今日店長，吸引許多遊客慕名前來消費打卡。

金門縣政府參議陳世保表示，新北市據點既多元且豐富，而且每年均獲得中央的肯定和獎勵，因此特地組隊前來觀摩。金門百歲人瑞很多，希望汲取金包里慈護宮社區照顧關懷據點照顧長輩的經驗，也歡迎新北市到金門參訪。

▲慈護宮據點高齡91歲順意阿嬤手沖「千歲咖啡」請金門據點負責人。

▲金門縣政府參議陳世保（左）特地帶來金門高粱致贈同為金門人的新北市社會局副局長許秀能（右）。