北港朝天宮水陸法會現溫情　28名史瓦帝尼學童禮佛感恩台灣

▲非洲「阿彌陀佛關懷中心」（ACC）率院童，到「悲心廣行」水陸普度大齋勝會，先禮佛、緊接著展現武藝、獻唱「感恩的心」。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

北港朝天宮330週年於雲林縣立體育館舉行第四屆「悲心廣行」水陸普度大齋勝會，昨（1）日非洲「阿彌陀佛關懷中心」（ACC）率28位史瓦帝尼院所院童，一行人到會場後先禮佛、緊接著展現武藝、獻唱「感恩的心」，朝天宮董事長蔡咏鍀最後更是唸起佛經，參與的民眾也跟著雙手合十唸誦。

元亨寺台北講堂當家法師會常法師表示，28位非洲貴客來自ACC，中心由慧禮法師在2003年成立的國際人道救援組織。2014年為培養新一代的非洲菩提種子，讓ACC高中畢業的孩子，除了在當地就讀大學外，成績優異的孩子，也爭取來台灣就讀大學的機會。

ACC導師心易法師表示，此行也是中心成立20週年的感恩之旅，此行28位學童主要來是當地弱勢家庭，感謝社會善心人士一路上給予協助，此次也將他們所學的成果，簡單向大家發表。

水陸法會設置主法壇及梁皇壇，主法壇供奉數以千計神像，場面莊嚴。廟方因應科技、環保首次出現「電子牌位」，減少焚燒，更有2大藝術展區，讓民眾祈福同時，也享受藝術氣息。 蔡咏鍀表示，朝天宮媽祖也有分靈至非洲開普敦，約10年與ACC結下緣分，連年也提供贊助給予中心，「宗教無國界」也盼社會各界共同關心偏遠地區的弱勢孩童。