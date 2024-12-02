投資470萬全飛了！雲林男親曝詐騙經過　面交車手見警衝出嚇傻

記者王悉宇、黃資真／雲林報導

雲林一名林姓男子誤信投資詐騙，遭騙金額高達470萬元，警方知悉後在取款現場埋伏逮到車手，日前沿線在北北桃逮到詐騙集團首腦等7人，其中3人羈押禁見。林男也現身講述詐騙細節，希望不要再有人被騙，同時感謝警方及時攔截。

▲雲林男子誤信投資詐騙，遭騙走470萬元，警方逮捕詐團人員。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）



雲林縣警察局說明，今年11月5日接獲線報指出，詐騙集團取款車手和被害人林男約在超商面交，埋伏後順利逮到車手，發現林男已遭該詐騙集團以「假投資理財」手法詐騙470萬元，隨即報請雲林地檢署偵辦。

警方再前往虎尾高鐵逮捕接應之二線車手，後經警方調閱分析監視器影像、金流及手機鑑識後，向上溯源查源頭，於11月19日至22日期間持搜索票及拘票分別前往台北、新北、桃園等地，逮捕控盤首腦黃姓男子及其他共犯共5名，全案一共7人到案，訊後依詐欺罪嫌移送複訊並聲請法院羈押，主嫌等3人經法院裁定羈押，4嫌交保候傳。

▲警方攻堅破門。

另外，警方近日打詐成果佳，累計查獲26團155人，查扣不法得總價1,104萬餘元，車輛8台，並溯源系統商、水房首謀、金主、控盤首腦等核心成員。

1日雲林縣警局與與普屋運動空間於虎尾農博公園共同舉辦「普屋與白白的路跑日記」活動，宣傳防詐，受害者林男也現身還原遭騙經過，一開始在臉書看到「假投資理財」，想說試試看加入投資群組，裡面有理財老師或投資助理，會展示對帳單、賺了多少錢，後來他信以為真，利用他們的APP投資，連續幾天都真的有賺錢。

▲警方在高鐵虎尾站抓到接應車手。



這次林男直接向銀行行員表示要匯30萬元，但銀行都會問很多問題，不讓他匯款，所以才跟理財專員約面交，沒想到正要給錢時警察突然衝出來，讓他驚嚇不已。他也相當感謝警察及時攔阻，希望透過分享自身經驗，避免再有更多人像他一樣受害。

警察局局長李建民說明，本次查獲案件之被害人遭詐騙集團以「假投資理財」吸引加入投資群組， 群組內理財老師或投資助理，每天展示對帳單、高額獲利，引誘被害人匯款至指定理財帳戶或假投資平台，最終當被害人欲提領時，以各種理由拖延，最後吞掉被害人的大筆金錢。即為典型「養、套、殺」詐騙流程。提醒民眾不要相信LINE群組的推薦與盈利截圖，也不要將錢投入陌生投資平台，以免血本無歸。

▲詐騙受害者出面說法。



警方最後呼籲，打擊詐欺犯罪需要全民共同參與，公私協力，深入村里、百工百業各階層擴大宣導通路、強化法治觀念，才能防止民眾受騙，守護鄉親辛苦賺的財產。打詐視同作戰，不成功不罷休，零受理、零財損為我們終極目標，我們最終將獲得勝利。