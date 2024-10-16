狠甩劍湖山！「雲林最強景點」變了　狂衝全國第二夯

▲雲林北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

說到雲林旅遊，不少人第一反應會想到劍湖山遊樂園，不過根據交通部觀光署最新數據顯示，今年1至8月間，「北港朝天宮」以830多萬人次穩居冠軍，整整比造訪劍湖山的旅客多出15倍。

交通部觀光署公布，2024年最新觀光遊憩據點人次統計（1月-8月），「北港朝天宮」以830多萬人次奪冠，接著依序是「北港武德宮」672萬人次、「古坑綠色隧道」118萬人次、「劍湖山世界」55萬人次及「草嶺」34萬人次。

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翻開去年同期的統計資料，雲林由這兩座廟宇獨占鰲頭，北港武德宮拿下第一，朝天宮位居第二；不過今年上半年成績翻轉，朝天宮更在「年度全台景點排行」中衝上第二名。

▲劍湖山世界。（圖／劍湖山世界提供）

說到「北港朝天宮」，創建於清康熙年間，已超過330年歷史，於1997年改制為國定古蹟，其外觀輝煌，終年香火鼎盛，是全國300多座媽祖廟的總廟。而「北港武德宮」則是台灣最大規模的財神廟之一，許多信眾都會到此祈求財運亨通、事業順利。

另外，雖然劍湖山樂園不似往日輝煌，不過官方也表示，會持續推動主題活動，加上觀光署與雲林縣政府推廣的觀光活動，盼今年入園人數可再創高峰，力拚衝破百萬人次大關。