雲林路跑兼打詐儀錶板記者會　守護民眾健康防止荷包失血

▲雲林路跑兼打詐儀錶板記者會。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

為強化民眾防詐意識、減少詐欺案件發生數、降低財損數，雲林縣警察局於今（113）年12月1日上午在虎尾農博公園結合「普屋與白白的路跑日記」活動辦理打詐儀錶板記者會，現場計立法院長韓國瑜、立法委員丁學忠、張嘉郡、鎮長林嘉弘及警察局長李建民等共計1,500人共同參與，主辦單位特別提供280個名額給警消同仁，感謝警消同仁平日對治安、交通、社會安全等方面之辛勞付出。另特別安排警察局在活動過程，辦理打詐儀錶板記者會，宣導可透過打詐儀錶板瞭解最新詐騙件數、財損、手法、相關預防措施併結合有獎徵答送刑警熊，吸引不少跑友駐足關注，提升識詐警覺心，防止民眾受騙。

警察局局長李建民在記者會中向跑友報告「打詐儀錶板」、「打詐新四法」、「分析本縣詐欺現況」及行政院11月28日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」(下稱打詐綱領)2.0版等相關資訊。資料顯示雲林縣8月至11月詐欺案件，從479件下降至353件，減少126件；至於財損金額，從2億3,982萬下降至2億1,247萬，減少1,735萬元，與全國相比，全國11月受理1萬7,601件，雲林縣11月受理353件，占全國2.01%，全國11月財損122億6,900萬，雲林縣11月財損2億1,247萬，占全國1.73%。分析雲林縣發生件數及財損最高之詐欺手法為假投資詐騙，亦為本次警察局打詐專案重點查緝目標，警察局執行113年第4波打詐專案，在為期2週專案期間內，查獲26件詐騙集團，犯嫌155人，查扣不法利得總價1,104萬餘元，車輛8臺，並溯源系統商、水房首謀、金主、控盤首腦等核心成員。

本次查獲案件之被害人遭詐騙集團以「假投資理財」吸引加入投資群組， 群組內理財老師或投資助理，每天展示對帳單、高額獲利，引誘被害人匯款至指定理財帳戶或假投資平台，最終當被害人欲提領時，以各種理由拖延，最後吞掉被害人的大筆金錢。即為典型「養、套、殺」詐騙流程。提醒民眾不要相信LINE群組的推薦與盈利截圖，也不要將錢投入陌生投資平台，以免血本無歸。

113年12月打詐儀錶板將有獨立網站開站，每日產出案例故事供民眾觀看，讓民眾吸收最新防詐資訊；打詐新四法相關子法也陸續訂定各項防詐措施，明(114)年推動打詐綱領2.0版，新增由數發部統籌的「防詐」，盼透過跨部會從源頭打擊詐欺犯罪，目標為全國每年攔阻100億元的詐騙金額、查扣犯罪不法所得增3％，希望透過識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐等五大面向，全面抑制詐欺犯罪危害，為民眾打造更安全的生活環境。

警察局長李建民呼籲，打擊詐欺犯罪需要全民共同參與，公私協力，深入村里、百工百業各階層擴大宣導通路、強化法治觀念，才能防止民眾受騙，守護鄉親辛苦賺的財產。打詐視同作戰，不成功不罷休，零受理、零財損為我們終極目標，我們最終將獲得勝利。