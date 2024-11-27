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北港朝天宮「悲心廣行」水陸普度大齋勝會　27日起連10天登場

▲11/27-12/7北港朝天宮「悲心廣行」水陸普度大齋勝會在縣立體育館舉行。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲11/27-12/7北港朝天宮「悲心廣行」水陸普度大齋勝會在縣立體育館舉行。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

北港朝天宮今逢建廟330週年，於今（27）日至12月7日在雲林縣斗六體育館一連十一天盛大舉行「悲心廣行」水陸普度大齋勝會，昨日下午辦理開香法會，張麗善縣長、謝淑亞副縣長偕同各單位主管上香祈福，祈求台灣風調雨順，人民安居樂業。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，今年系列活動由北港進香國際論壇展開序幕，接序雲林遶境、全台環島心靈遶境。在媽祖的引導下，最終選於雲林縣主要行政中心舉行第四屆「悲心廣行」水陸普度大齋勝會，也恭請到1千多尊菩薩，在此祈求北港媽祖及眾神眾菩薩的慈悲串聯彼此的心，共同發願、行善立德、以愛為衷，珍惜守護。

▲11/27-12/7北港朝天宮「悲心廣行」水陸普度大齋勝會在縣立體育館舉行。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲北港朝天宮悲心廣行水陸普度大齋勝會開香盛典，立委丁學忠、立委張嘉郡、縣長張麗善、縣府一級主管上香祈福。（圖／記者王悉宇翻攝）

蔡咏鍀強調，感謝雲林縣政府及議會的支持，特別感謝許多在地企業界的協助，順利推動「全台環島心靈遶境」，這是考量到一些弱勢團體無法到宮廟拜拜，改由媽祖前往弱勢機關的方式，拋磚引玉，關懷弱勢，讓媽祖的恩澤庇佑眾生，讓社會更有愛心更祥和。

縣長張麗善表示，非常開心天上聖母媽祖意擇於雲林行政中心舉辦水陸普度大齋勝會，斗六行政中心有著教育、醫療及諸多機關，也是縣府的所在地，居住人口數較多之處，希望透過媽祖用心庇佑的恩澤，帶給社會平安祥和、台灣進步。
 
張麗善指出，北港朝天宮「悲心廣行水陸普度大齋勝會」，今年由董事長蔡咏鍀親自引領董監事與北港朝天宮團隊，帶領北港媽祖走向世界，進一步弘揚媽祖文化與精神，足跡遍佈日本、美國及梵諦岡，不僅是跨國、跨種族、更是跨宗教，進行一場東方媽祖與西方聖母的文化交流，同時今日為全台灣祈福。祈藉由法會帶給全雲林更祥和、社會安和樂利、縣民更加平安。

▲11/27-12/7北港朝天宮「悲心廣行」水陸普度大齋勝會在縣立體育館舉行。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲北港朝天宮「悲心廣行」水陸普度大齋勝會恭請1千多尊菩薩，在此祈求北港媽祖及眾神眾菩薩的慈悲串聯彼此的心，共同發願、行善立德、以愛為衷，珍惜守護。（圖／記者王悉宇翻攝）

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