凱米颱風濁水溪暴漲！高灘地農田遭沖刷成斷崖　水利署回應了

記者王悉宇、吳佩蓁／雲林報導

凱米颱風7月下旬挾帶強風豪雨襲台，導致濁水溪水暴漲，下游高灘地農田全泡在水裡，農作受損嚴重，沒想到颱風過後農民發現河道漸漸往左岸侵蝕，造成高灘地農田基部被沖刷，形成宛如斷崖般的景象。對此，第四河川分署解釋，此現象是颱風造成高灘地局部沖刷所致，造成農田損失，農民可向水利署依實申請退還使用費。

▲濁水溪下游高灘地農田基腳遭河川沖刷，形成宛如「斷崖」般的景象。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）



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西螺大橋橫跨濁水溪，全長近2000公尺，是濁水溪兩岸距離最短的地方。為減少河川沖蝕，水利署多年來在大橋上游施作固床工程，使河道保持穩定，周邊的高灘地土壤肥沃，政府開放給農民承租，種植短期葉菜、西瓜等作物。

▲凱米颱風導致濁水溪水暴漲，造成高灘地農田全泡水。（圖／記者王悉宇翻攝）



不過，今年七月凱米颱風來襲後，農民發現高灘地農田基腳遭沖刷，農田旁的緩坡形成斷崖，農民耕作時若稍有不慎便可能墜入10公尺深的河道，盼水利署將河水引回中間河道。

第四河川分署副分署長張朝恭表示，因為今年凱米颱風帶來超大兩量，造成濁水溪水位高漲，達到一、二級警戒水位，許多堤段漫淹至高灘地，且造成流路改變。而民眾陳情的堤段位於西螺大橋下游左岸約1公里的河川公地，目前許可農民種植使用，但因颱風造成高灘地局部沖刷，確實造成許可農田損失，民眾所繳使用費，可以依實申請退還，目前左岸高灘地寬度還有大約500公尺。

另外，張朝恭強調目前濁水溪河防安全沒有問題，河道流路改變部分，水利署會整體考量，利用枯水期進行河道整理，以穩定流路。