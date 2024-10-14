朝天宮媽祖神像遭「盜神賊」詐賣1.6萬！「作客三天」神奇返廟

記者蔡佩旻／雲林報導

什麼都賣，什麼都不奇怪！日前網路出現神尊要拍賣，仔細一看竟是北港朝天宮媽祖受邀北上宮廟作客神尊，該單最後以1萬6千元成交，被雲林斗六市一位善信士買下後親自面交，昨日將神尊無償奉還給北港朝天宮，而這一查才發現，是慣犯許姓男子所犯「假邀請、真賣神」擄神盜賣詐騙案。

▲許姓「盜神賊」邀請朝天宮媽祖北上作客，按禮將神尊請出神殿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港朝天宮祭祀組長紀仁智說明，10月9日18時許，一名居住在北部的許姓男子與朋友到北港朝天宮，向廟方表示因住家附近某宮廟辦廟會，所以想恭請「北港媽祖」前往「作客三天」，為大家祈求平安，朝天宮廟方不疑有詐，在辦完登記手續後，就敲鐘擂鼓讓許男依迎神慣例，從大殿過爐把媽祖請離朝天宮。

▲朝天宮媽祖被請出後隔天便出現在「落難神尊」社團遭拍賣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

被請走後隔天網路臉書社群竟出現「北港媽」和另一尊王爺神像照片，竟是在拍賣神像，有眼尖網友看出這是北港朝天宮一尺三的媽祖神像，最後以1萬6千元結單售出，幸神明有靈，這名買走的雲林善信士知道媽祖是朝天宮的，不忍祂落難，面交迎回後昨天無償奉還給朝天宮，神歸原位，返回大殿坐鎮，卻也是巧合的「作客三天」，令人嘖嘖稱奇。

廟方進一步說明，追查後發現這名許姓「盜神賊」是神界慣犯，前兩年包括國內幾座知名的大廟神像，不論王爺或媽祖，皆曾被他以同樣手法騙走再以「二手神像」之名上網拍賣，每尊得手上萬元，有部分宮廟還報案抓人，這名許姓男子仍一犯再犯，廟方也提醒各宮廟嚴加提防，免得更多神明再落難。

北港警分局指出，將別人神像上網拍賣行為已涉及侵佔及詐欺，呼籲民眾勿生歹念，將神明當作斂財工具，因警方尚未接獲朝天宮報案，待廟方報案將依規定受理並積極偵辦。

▲雲林善信士不忍媽祖落難，以1.6萬元標回神尊面交後，無償送返朝天宮，一算時間竟恰符合「作客三天」第四日安返。（圖／記者蔡佩旻翻攝）