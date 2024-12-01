第七屆美麗基隆比賽頒獎　發現乾淨友善城市美學

▲第七屆美麗基隆比賽頒獎典禮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

第七屆美麗基隆攝影及影片創作比賽頒獎典禮今（1日）在基隆長榮桂冠圓滿落幕，頒獎典禮特別邀請參議楊桂杰、綜合發展處副處長陳文昭出席頒獎並給予創作者勉勵，期盼能持續創作，持續發掘基隆所蘊藏的美學，也特別邀請基隆高中管弦樂團表演開場。

基隆市綜發處代理處長郭憲平指出，今年活動主題是「富美學的乾淨城市」，希望創作者能捕捉到屬於基隆獨有美學的畫面，也希望在參賽者紀錄和創作的過程中，能觀察到基隆這座城市，正在追求乾淨的一面。這次攝影照片作品，持續善用基隆多雨的這項特色，讓鏡頭下的基隆，帶有空氣潔淨的朦朧美，這正是基隆獨特的美學；也有將基隆充滿生機、朝氣，有別於以往老舊歷史感，呈現在大眾面前。

郭憲平表示，今年的創作者也十分有創意，透過鏡頭裡的故事，表達對基隆這座城市，「美學的期許」以及對海洋環境無汙染「乾淨的倡導」，其中最令人驚豔的是，有很多參賽者利用動畫來創作，這是美麗基隆七年以來，首次有動畫作品參與投稿，也希望未來更多的創作者能發想出不同創意，說出屬於基隆的故事，表達對基隆的關懷。

基隆市綜發處表示，本屆比賽影片組評審老師邀請專家學者史祖德、馬立群、洪馬克、王亞維、中嘉寬頻吉隆總經理李宇屏共同評選；攝影組評審老師邀請專家學者張國治、蔡士瑋、鄧博仁、謝三泰、中嘉寬頻吉隆總經理李宇屏共同評選。雀屏中選的優秀作品，將於12月2日至12月10日在基隆市文化中心1樓展出，對外傳達美麗基隆的意境，以及捕捉到有溫度的感動瞬間。另獲獎作品於基隆公用頻道CH3及「魅力基隆」YouTube頻道播映。

▼第七屆美麗基隆比賽得獎名單。（圖／基隆市政府提供）