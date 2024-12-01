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基隆啟動「青少年動起來」　引領青春活力新風潮

▲基隆啟動「青少年動起來」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆啟動「青少年動起來活動」，每逢周六及周日舉辦多元運動與舞蹈課程。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府兒童及少年事務處11月30日起於基隆愛力士健身中心車站館啟動為期四周的「基隆少年動起來活動」，每逢周六及周日舉辦多元運動與舞蹈課程，吸引224位12至18歲的基隆青少年參與。活動透過結合趣味與挑戰的方式，讓參加者在動感十足的氛圍中享受運動的樂趣，釋放青春活力。

基隆市兒少處表示，本次活動透過社區、學校及市府多元管道招募參加者，活動內容以「彈跳反地心引力」與「律動街舞」為核心，將運動與舞蹈巧妙融入青少年生活，設計涵蓋KPOP舞蹈、Breaking（霹靂舞）與Bungee Fly（蹦極運動）的課程。

▲基隆啟動「青少年動起來」。（圖／記者郭世賢翻攝）

課程中，KPOP舞蹈融合熱門韓團元素，提升參加者的節奏感與心肺功能；Breaking（霹靂舞）強調創意與個人風格，讓青少年在學習舞蹈技巧的同時展現自我；Bungee Fly吊索課程則結合彈跳與舞蹈動作，帶來全身性鍛煉與趣味性挑戰。

基隆市兒少處說，這些課程不僅提升肌耐力、彈跳力及核心穩定性，還能幫助參加者增強專注力與對身心的掌控，讓青少年在體能與思維層面獲得全面成長。同時，課程融入對國際事務及永續發展目標的認識，深化青少年對多元文化與全球視野的了解。

▲基隆啟動「青少年動起來」。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市兒少處長林麗蟬表示，非常高興看到青少年們積極參與，透過這些豐富的運動與舞蹈課程，不僅讓孩子們舞出青春舞出活力，也在挑戰中找到樂趣，並在學習過程中培養自信與能力。

林麗蟬特別感謝主辦同仁、承辦單位以及社團法人基隆市霹靂舞協會與舞勢能街舞團隊等協辦單位的熱情支持，讓「青少年動起來活動」成為激發基隆青年潛力的重要平台，共同推動基隆邁向充滿青春活力的友善城市。

▲基隆啟動「青少年動起來」。（圖／記者郭世賢翻攝）

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