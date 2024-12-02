女行人遭大車撞倒又被小黃輾斃！運將撇責「與我無關」判決出爐

▲劉女遭遊覽車撞擊倒地後，又遭計程車輾過胸腔，傷重送醫不治，基隆地院依過失致死判運將6月徒刑。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者吳佩蓁／基隆報導

去年2月6日基隆長庚醫院前路口發生一起死亡車禍！一名劉姓女子行經麥金路時遭一輛遊覽車撞擊，劉女倒地後又遭一輛計程車輾過，送醫搶救不治。肇事運將張男辯稱案發劉女已遭遊覽車撞死，其死因與他無關；但法醫解剖鑑定，劉女胸部多處骨折、兩肺塌陷，認定是遭張男輾過致死。基隆地院審理後，依犯過失致死罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，張男辯稱事發時他從安樂路二段右轉麥金路，因此完全看不見倒臥路面的劉女，且他壓到劉女時，劉女早就被遊覽車撞擊致死，並非到院急救無效而死亡，主張劉女死亡與他後來的駕駛行為無關，並無過失行為。

不過，遊覽車司機趙男證稱，當時他由麥金路往大武崙方向行駛，一開始沒有看到劉女，碰撞後他就立即打電話報案，約過了4至5分鐘後，計程車才再輾壓過劉女肇事，肇事計程車與他是同向行駛。

經調閱周邊監視畫面，顯示張男是沿麥金路往大武崙方向行駛，並非右轉後立即接近劉女的位置；且依道路交通事故現場圖顯示，張男已右轉進入麥金路，並行駛一定距離，因此不採信張男辯詞。

行車事故鑑定會認定「張男駕駛營業小客車，未充分注意車前狀況，為肇事次因」覆議後仍認定「張男駕駛營業小客車，未注意車前狀況，並採必要之安全措施，同為肇事原因」，認定張男有過失責任。而趙男於偵查中死亡，另經檢察官為不起訴處分確定。

法醫解剖鑑定，劉女頭部、胸部、四肢有多處外傷，但未見顱骨骨折或顱內嚴重出血，研判應不會導致劉女立即死亡，劉女前、後胸部壁多處肋骨骨折、右心室壁裂傷、左肺多處穿刺傷、兩肺塌陷及左後胸壁軟組織大量出血引起心因性及出血性休克而死亡，才是死亡主因。

法官根據法醫解剖鑑定，認定劉女遭遊覽車撞擊倒地後應仍有生命徵象，遭張男輾過胸腔重創，才是劉女最終死亡的直接原因，審酌本案是過失偶發事故，張男也並非故意犯重罪之十惡不赦者，且張已與被害家屬以20萬元達成和解，依犯過失致死罪，處張男有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。