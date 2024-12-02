台灣1國民美食　日本人只給2顆星「不算難吃」！饕客秒懂：真的普

▲虱目魚。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

虱目魚有豐富的蛋白質、維生素，且脂肪量少，受到許多饕客喜愛，在台南處處都可以見到虱目魚的料理，不過有網友指出，上網查了日本魚貝類圖鑑，發現台灣人引以為傲的虱目魚，在日本人眼裡居然只有2顆星的價值。對此，網友點出缺點，「魚刺太多，沒辦法做生魚片，做和食也不好吃」。

有網友在PTT發文，「日本人對虱目魚的評價偏低的卦？」近日在日本的魚貝類圖鑑網站上閒逛，發現台灣人引以為傲的虱目魚，在日本的美味評價度竟然只有2顆星，「まずくはない（不難吃）」，虱目魚在台灣可是從頭到尾都是寶，營養價值極高，「魚鱗可以做面膜，魚腸乾煎有錢還不一定吃得到，怎麼日本人只給兩顆星，有沒有卦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美味評價2顆星。（圖／翻攝自PTT）



對此，網友點出關鍵原因「魚刺太多」，「花時間處理完，又沒多好吃」、「魚刺太多，他們喜歡吃深海魚」、「煮熟魚肉非常乾澀，也沒辦法做生魚片」、「就真的還好啊，肉質又不嫩」、「多數國家不吃，甚至分類為非食用魚」、「拿鯖魚一比就知道，曬乾或去內臟隨便烘烤一下，就外酥內軟油脂豐富，刺也還能接受好處理，營養價值又高」、「虱目魚沒用薑絲去腥，腥味真的很重」、「刺多又難吃還酸」、「人家平常吃真鯛，你端出這種東西」。

底下也有支持者留言，「我爸很喜歡吃，我家常買」、「我很愛吃欸，但要無刺」、「我喜歡虱目魚的特有魚味」、「我超愛那油和魚皮」、「魚肚有夠好吃，但我只吃無刺的」。

其中，有人點出關鍵，「說白了就台灣海鮮貴，吃便宜的魚慣了，日本人吃鮮魚那麼多，虱目魚上不了檯面」、「有鮭魚吃你會去吃虱目魚嗎？何況還有鮪魚、鰹魚」、「台灣漁產超貴，比較便宜一點就這，日本漁產選項多，自然不吃虱目魚」、「台灣雖四面環海但海產卻很貴，虱目魚算是台灣平價到可以天天吃的魚類了」。