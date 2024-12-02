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日本旅遊「找一堆零錢」超煩！達人1招超驚喜：莫名的快感

▲日本旅遊「找一堆零錢」超煩。（圖／翻攝自臉書／日本自助旅遊中毒者）

▲一堆零錢怎麼辦。（圖／翻攝自臉書／日本自助旅遊中毒者）

記者周亭瑋／綜合報導

儘管現在電子支付盛行，仍有不少人習慣使用現金，然而找回的零錢卻不知該如何處置。旅日達人林氏璧就直言，尤其是1元日幣，不僅給店員和自己找麻煩，自動販賣機也幾乎不能用，於是教大家解決辦法，更笑喊「會有種莫名的快感！」

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」提到，「大家會怎麼處理在日本旅遊中產生的零錢呢？特別是1元日幣，自動販賣機幾乎都不能用。當然也可以直接拿出一堆零錢和店員購買，但自己和店員可能還要算半天，有點不好意思，建議可以去超商的自助結帳機器，直接將一把零錢丟進去。」

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他表示，回國前在LAWSON清掉了所有的10圓和1圓，竟高達日幣166元，「有種莫名的快感！超商、超市的自助結帳好像都可以，不過全家超商自助的機器，似乎是cashless，無法用現金的？另外，我會特意留5圓和50圓硬幣，拿來到神社參拜用。」

不過，林氏璧也解釋道，現在信用卡、電子支付很普及，他也很少用到現金了，「這次會有這麼多零錢，主要是不小心發現行李中有家人之前用的錢包，遺留了好多零錢。」

對此，網友們紛紛回應，「我在東橫inn用自助check in機器的時候，也可以丟零錢，也是清掉了一堆」、「我上個月去九州回程剩下幾塊錢，在機場管制區買了一瓶水，不小心就花完了」、「我都戴著口罩去超商用掉哈哈」、「有的超商店員人很好，把零錢都拿出來，他們會幫挑出來結帳」、「存到Suica」、「真的，往超商的機器投錢，是最好的處理方式」。

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