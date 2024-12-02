　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

在野黨「日本維新會」改選黨代表　大阪府知事吉村洋文就任

▲▼大阪府知事吉村洋文獲選新任日本維新會黨代表。（圖／達志影像／美聯社）

▲大阪府知事吉村洋文獲選新任日本維新會黨代表。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本政黨「日本維新會」為主要的眾參議院在野黨，在大阪等關西地方擁有重要影響力。自從今年10月眾議院選舉獲得議席減少後，該黨昨（1）日召開臨時黨大會，現任大阪府知事吉村洋文囊括8成黨員選票，獲選新任黨代表。吉村在演說中強調，未來將強化與執政黨自民黨的對決色彩。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，日本維新會公告於1日召開臨時黨大會、針對新任黨代表進行投開票，前任黨代表馬場伸幸為扛起眾議院選舉議席減少的責任而未參選，4名參選人分別是大阪府知事兼共同代表吉村洋文、眾議員金村龍那、眾議員空本誠喜、參議員松澤成文。

此次黨代表選舉，由黨內國會議員、地方議員所構成的850名特別黨員，以及2萬5000名一般黨員進行投票。最後，吉村洋文憑藉著高知名度囊括8成選票，以8547張票當選新任黨代表。未來該如何身兼大阪府知事的政務，以及日本維新會黨代表的黨務，成為吉村洋文必須審慎思考的課題。

吉村洋文當選後在記者會上強調，未來將以實現政黨輪替作為終極目標，而眼下與其成為第一大在野黨，目前更重要的是如何阻止執政黨自民黨在參眾兩院獲得過半數席次。

針對未來黨內的具體經營策略與方向，吉村洋文表示，「雖然必須與自公聯合政權（自民黨、公明黨）保持距離，但為了實現政策以及向選民的承諾，（與其他黨）進行協商與交涉也是必須的。」

至於明年7月的參議院選舉，吉村洋文支持在單議席選區與立憲民主黨達成整合，共同推出單一候選人。吉村洋文強調，日本維新會必須成為全國性的政黨，不畏懼批判、不畏懼公平、不畏懼選舉，擁抱展新的價值觀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
張奕與妹妹到彰化！　現場爆歡呼
新北輔導老師涉多次性侵14歲學生　停聘調查
正牌老婆現身！陳傑憲遭打臉「一點都不浪漫」　爆私下舉動：想掐
「代理孕母」不開放了！衛福部急改口
快訊／宋家豪確定續約樂天
不滿棒球分隊！小六生打老師進警局　師撤告理由曝
快訊／00929公告配息　再創新低
赴陸經商35天慘敗！男砸10萬偷渡返台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

敘利亞反抗軍攻占阿勒坡　傳俄國駐敘部隊指揮官遭解職

在野黨「日本維新會」改選黨代表　大阪府知事吉村洋文就任

自動駕駛失靈？特斯拉連撞3車　發瘋亂竄衝破圍牆「跳樓」

澤倫斯基認了！　日媒專訪坦言「難靠武力」奪回部分失土

23歲裸男深夜狂奔！失控闖入Uber「毆人搶車」　警連開2槍抓人

北韓提供俄軍100套火箭系統　協助攻擊烏克蘭城市「轟成火海」

小心中毒！專家警告「5種食物」別用微波爐加熱　剩菜最多冰4天

狗狗搭機竟「脫韁越獄」　流浪9天狂走10公里！機場關閉2跑道協尋

拜登特赦兒子韓特　來龍去脈一次看

燉海龜肉吃下肚！菲村民集體中毒「3死31人送醫」　貓狗也丟命

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

張景嵐自爆「已知結婚生子時間點」　認愛陳銳近2年「約會都在聊工作」

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

老婆車上播放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：我該送她去台灣嗎

SUHO「講錯少時歌名」隊友氣瘋　KEY看SHINee歌被誤答超阿雜

敘利亞反抗軍攻占阿勒坡　傳俄國駐敘部隊指揮官遭解職

在野黨「日本維新會」改選黨代表　大阪府知事吉村洋文就任

自動駕駛失靈？特斯拉連撞3車　發瘋亂竄衝破圍牆「跳樓」

澤倫斯基認了！　日媒專訪坦言「難靠武力」奪回部分失土

23歲裸男深夜狂奔！失控闖入Uber「毆人搶車」　警連開2槍抓人

北韓提供俄軍100套火箭系統　協助攻擊烏克蘭城市「轟成火海」

小心中毒！專家警告「5種食物」別用微波爐加熱　剩菜最多冰4天

狗狗搭機竟「脫韁越獄」　流浪9天狂走10公里！機場關閉2跑道協尋

拜登特赦兒子韓特　來龍去脈一次看

燉海龜肉吃下肚！菲村民集體中毒「3死31人送醫」　貓狗也丟命

《乒乓男孩》全台票房破1500萬　「徐若瑄驚喜現身」高雄包場！

王義川前腳離開調查委員會　黃國昌秒咆哮：會議都有錄音錄影

關懷盃31年歷史最悠久　林智勝感謝賴清德總統默默支持

日本環球影城聖誕限定6體驗　看雪人小小兵、霍格華茲城堡燈光秀　

上校王寶庭接任東部副分署長　海巡分署長親自布達勉勵

敘利亞反抗軍攻占阿勒坡　傳俄國駐敘部隊指揮官遭解職

重返巔峰？35歲哈登轟39分準大三元　生涯三分破3000顆史上第2

「勝投王」張奕到彰化秀傳！最期待與大谷翔平對決　醫護嗨翻

日本旅遊「找一堆零錢」超煩！達人1招超驚喜：莫名的快感

在野黨「日本維新會」改選黨代表　大阪府知事吉村洋文就任

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

國際熱門新聞

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

台灣人遭韓國拘留！　登塑膠原料運輸船抗議被捕

即／拜登宣布「赦免兒子」擁槍逃稅罪

俄羅斯抓壯丁！　數百男送往徵兵辦公室

女VTuber公開超反差地獄垃圾屋　人氣狂飆

D&D也被「政確」　馬斯克：買要多少錢

嗆普丁惹錯人！烏克蘭拍片宣傳「南韓砲兵」

熊入侵超市「掃蕩肉舖」36小時　警大動作獵捕

法拉利、麥拉倫、賓利「4車追撞」

17歲少女遭工人性侵　被豬啃咬放血慘死

烏克蘭軍摧毀北韓飛彈「火鳥-4」　影片曝

23歲女好玩測DNA　意外助警破25年懸案

闖IKEA偷拍床戲　這部片時隔15年再掀熱議

烏克蘭爆20萬人逃兵　部隊全員棄守陣地

更多熱門

相關新聞

北韓提供俄軍100套火箭系統　協助攻烏

北韓提供俄軍100套火箭系統　協助攻烏

北韓（朝鮮）透過海上與鐵路運輸向俄國提供各種導彈、火砲等武器，以填補俄軍自從2022年2月侵略烏克蘭以來空蕩蕩的軍火庫。美媒指出，俄羅斯已經從北韓引進最新款240mm多管火箭砲（放射砲）等100套主力火砲系統，其中包括M1991多管火箭砲、M1989自走榴彈砲，射程最遠可達60公里。

韓國道14輛車打滑「連環衝撞」　男駕駛慘死

韓國道14輛車打滑「連環衝撞」　男駕駛慘死

熊入侵超市「掃蕩肉舖」36小時　警大動作獵捕

熊入侵超市「掃蕩肉舖」36小時　警大動作獵捕

台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

女VTuber公開超反差地獄垃圾屋　人氣狂飆

女VTuber公開超反差地獄垃圾屋　人氣狂飆

關鍵字：

日韓要聞日本日本維新會吉村洋文黨代表大阪府知事

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

即／台中LaLaport女員工突昏倒！送醫搶救不治

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」

今午後轉雨！　下最大地區曝

即／周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生　判刑3月

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面