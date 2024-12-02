在野黨「日本維新會」改選黨代表　大阪府知事吉村洋文就任

▲大阪府知事吉村洋文獲選新任日本維新會黨代表。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本政黨「日本維新會」為主要的眾參議院在野黨，在大阪等關西地方擁有重要影響力。自從今年10月眾議院選舉獲得議席減少後，該黨昨（1）日召開臨時黨大會，現任大阪府知事吉村洋文囊括8成黨員選票，獲選新任黨代表。吉村在演說中強調，未來將強化與執政黨自民黨的對決色彩。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，日本維新會公告於1日召開臨時黨大會、針對新任黨代表進行投開票，前任黨代表馬場伸幸為扛起眾議院選舉議席減少的責任而未參選，4名參選人分別是大阪府知事兼共同代表吉村洋文、眾議員金村龍那、眾議員空本誠喜、參議員松澤成文。

此次黨代表選舉，由黨內國會議員、地方議員所構成的850名特別黨員，以及2萬5000名一般黨員進行投票。最後，吉村洋文憑藉著高知名度囊括8成選票，以8547張票當選新任黨代表。未來該如何身兼大阪府知事的政務，以及日本維新會黨代表的黨務，成為吉村洋文必須審慎思考的課題。

吉村洋文當選後在記者會上強調，未來將以實現政黨輪替作為終極目標，而眼下與其成為第一大在野黨，目前更重要的是如何阻止執政黨自民黨在參眾兩院獲得過半數席次。

針對未來黨內的具體經營策略與方向，吉村洋文表示，「雖然必須與自公聯合政權（自民黨、公明黨）保持距離，但為了實現政策以及向選民的承諾，（與其他黨）進行協商與交涉也是必須的。」

至於明年7月的參議院選舉，吉村洋文支持在單議席選區與立憲民主黨達成整合，共同推出單一候選人。吉村洋文強調，日本維新會必須成為全國性的政黨，不畏懼批判、不畏懼公平、不畏懼選舉，擁抱展新的價值觀。