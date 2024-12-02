亞洲熊入侵超市36小時！冬眠餓太久「掃蕩肉舖」　警坐鎮終於捕獲

▲秋田市「Itoku超市」土崎港分店遭亞洲熊入侵，警方手持盾牌嚴陣以待。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著生態環境與食物鏈的改變，近年來日本頻傳熊隻入侵的新聞。11月30日，秋田縣某間靠近海邊的超市，遭到體長約1公尺的亞洲熊侵入店內，47歲的男性店員工作時慘遭咬傷與抓傷。該隻熊「坐鎮」店內超過36個小時，且還將肉舖一掃而空，今（2）日上午終於成功被警方設置的陷阱牢籠捕獲。

體長約1公尺的成年熊於12月30日上午6時20分左右，被發現出沒在位於秋田縣秋田市的「Itoku超市」土崎港分店，隨後更襲擊47歲男性店員，咬傷、抓傷男性店員的頭部與臉部，現場傳來男店員「好痛、好痛」的慘叫聲，儘管警方派出大批警力，且還出動無人機搜索，卻無法釐清熊的確切位置，研判仍在店內。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，由於該隻熊極有可能仍待在超市內，因此警方昨（1）日出動無人機搜索後，派出15名身著防護裝備的警員進入店內，在連接賣場與後院的4處大門中，透過相關機械封閉2處大門，剩下2處大門則是用來設置陷阱籠，計畫捕獲熊隻，約下午5時35分在後院發現熊的蹤跡。

秋田縣臨港警察署表示，2日清晨4時，陷阱籠的感應器響起，顯示已經順利捕獲該隻亞洲熊；至上午8時，警方出動手持盾牌、制服上寫著「SIT」（特種警察部隊）的警員，前往陷阱籠前進行確認，證實該隻體長1公尺的熊已經被逮捕。

警方透露，該間超市的店長曾經於11月30日從外頭釐清店內的狀況，發現賣場的肉舖遭到亞洲熊掃蕩一空、貨品陳列架毀損。秋田縣與警方等協議，將於上午10時30分進行麻醉後將該隻熊載送至店外。

日媒《朝日新聞》則指出，超市內不僅肉舖遭熊掃蕩一空，就連花店也有花瓶碎裂，附近則是出現疑似熊的血跡。

熟稔熊類生態環境的岩手大學農學系副教授山內貴義分析，「12月已經是熊類準備進入冬眠的時期，然而在這個時間點卻有熊闖入市區的超市，最後還被捕獲，我對此感到相當震驚。去年熊因缺乏食物，才選擇擴大棲息地，導致人類感受到精神方面的生存壓力。比起深山，牠們更將人類居住的市區當作自己的棲息地，行動更加大膽。」

據悉，該間超市位於JR秋田車站西北方約7公里處，距離秋田港近、但距離深山區與森林相當遙遠，附近住宅與商店林立。其實，早從11月底開始，就有熊隻陸續被發現在秋田縣的學校周邊、市區附近出沒，秋田縣府甚至還將「亞洲熊（月輪熊）出沒注意報」的警報時間從11月底延長至12月底。