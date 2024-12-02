　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

亞洲熊入侵超市36小時！冬眠餓太久「掃蕩肉舖」　警坐鎮終於捕獲

▲▼日本秋田縣秋田市「Itoku超市」土崎港分店遭亞洲熊入侵，警方手持盾牌嚴陣以待。（圖／達志影像／美聯社）

▲秋田市「Itoku超市」土崎港分店遭亞洲熊入侵，警方手持盾牌嚴陣以待。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著生態環境與食物鏈的改變，近年來日本頻傳熊隻入侵的新聞。11月30日，秋田縣某間靠近海邊的超市，遭到體長約1公尺的亞洲熊侵入店內，47歲的男性店員工作時慘遭咬傷與抓傷。該隻熊「坐鎮」店內超過36個小時，且還將肉舖一掃而空，今（2）日上午終於成功被警方設置的陷阱牢籠捕獲。

體長約1公尺的成年熊於12月30日上午6時20分左右，被發現出沒在位於秋田縣秋田市的「Itoku超市」土崎港分店，隨後更襲擊47歲男性店員，咬傷、抓傷男性店員的頭部與臉部，現場傳來男店員「好痛、好痛」的慘叫聲，儘管警方派出大批警力，且還出動無人機搜索，卻無法釐清熊的確切位置，研判仍在店內。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，由於該隻熊極有可能仍待在超市內，因此警方昨（1）日出動無人機搜索後，派出15名身著防護裝備的警員進入店內，在連接賣場與後院的4處大門中，透過相關機械封閉2處大門，剩下2處大門則是用來設置陷阱籠，計畫捕獲熊隻，約下午5時35分在後院發現熊的蹤跡。

▲▼日本秋田縣秋田市「Itoku超市」土崎港分店遭亞洲熊入侵，警方手持盾牌嚴陣以待。（圖／達志影像／美聯社）

秋田縣臨港警察署表示，2日清晨4時，陷阱籠的感應器響起，顯示已經順利捕獲該隻亞洲熊；至上午8時，警方出動手持盾牌、制服上寫著「SIT」（特種警察部隊）的警員，前往陷阱籠前進行確認，證實該隻體長1公尺的熊已經被逮捕。

警方透露，該間超市的店長曾經於11月30日從外頭釐清店內的狀況，發現賣場的肉舖遭到亞洲熊掃蕩一空、貨品陳列架毀損。秋田縣與警方等協議，將於上午10時30分進行麻醉後將該隻熊載送至店外。

日媒《朝日新聞》則指出，超市內不僅肉舖遭熊掃蕩一空，就連花店也有花瓶碎裂，附近則是出現疑似熊的血跡。

熟稔熊類生態環境的岩手大學農學系副教授山內貴義分析，「12月已經是熊類準備進入冬眠的時期，然而在這個時間點卻有熊闖入市區的超市，最後還被捕獲，我對此感到相當震驚。去年熊因缺乏食物，才選擇擴大棲息地，導致人類感受到精神方面的生存壓力。比起深山，牠們更將人類居住的市區當作自己的棲息地，行動更加大膽。」

據悉，該間超市位於JR秋田車站西北方約7公里處，距離秋田港近、但距離深山區與森林相當遙遠，附近住宅與商店林立。其實，早從11月底開始，就有熊隻陸續被發現在秋田縣的學校周邊、市區附近出沒，秋田縣府甚至還將「亞洲熊（月輪熊）出沒注意報」的警報時間從11月底延長至12月底。

►熊闖進超市！男店員頭部慘遭重襲狂喊「好痛」　守了一天仍抓不到

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
郭采潔難得回台！「驚喜現身戶政事務所」被拍
突冒「3症狀」罹癌王機率達70%！　醫示警了
9歲童路跑遭輾亡！　父母淚崩跪地「要真相」
高醫名師揪女學生：跟我擠一間　調查中仍出團！校方回應了
台中警進學校帶走小六生！　盧秀燕怒了
LIVE／吳宗憲酸蔡其昌蹭棒球！中職6球團打臉　周杰倫黃牛票
台灣保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要罰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓國道14輛車「連環衝撞」！打滑失控衝撞分隔島　貨車駕駛慘死

闖IKEA偷拍床戲！這部「謎樣片」太經典　時隔15年再掀熱議

空服員突然攻擊女同事　持刀「砍傷空姐脖子」被控謀殺未遂罪

全球百大軍備製造商2023武器銷售額增4.2%　突破6320億美元

普丁批准未來3年國家預算！　明年「軍事開支4.1兆」創紀錄

亞洲熊入侵超市36小時！冬眠餓太久「掃蕩肉舖」　警坐鎮終於捕獲

女長大意外發現被收養真相　網路尋親多年「生父竟是臉書好友」

拜登赦免愛兒引議！川普轟「濫用司法與誤判」　幫被捕粉絲討特赦

才新婚23天！　26歲女「PO完蜜月照幾小時」突然昏倒街上死亡

集滿7龍珠？富士山驚見「橘紅火龍」現身　夢幻1幕吸千萬人朝聖

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

張景嵐自爆「已知結婚生子時間點」　認愛陳銳近2年「約會都在聊工作」

SUHO「講錯少時歌名」隊友氣瘋　KEY看SHINee歌被誤答超阿雜

老婆車上播放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：我該送她去台灣嗎

南韓國道14輛車「連環衝撞」！打滑失控衝撞分隔島　貨車駕駛慘死

闖IKEA偷拍床戲！這部「謎樣片」太經典　時隔15年再掀熱議

空服員突然攻擊女同事　持刀「砍傷空姐脖子」被控謀殺未遂罪

全球百大軍備製造商2023武器銷售額增4.2%　突破6320億美元

普丁批准未來3年國家預算！　明年「軍事開支4.1兆」創紀錄

亞洲熊入侵超市36小時！冬眠餓太久「掃蕩肉舖」　警坐鎮終於捕獲

女長大意外發現被收養真相　網路尋親多年「生父竟是臉書好友」

拜登赦免愛兒引議！川普轟「濫用司法與誤判」　幫被捕粉絲討特赦

才新婚23天！　26歲女「PO完蜜月照幾小時」突然昏倒街上死亡

集滿7龍珠？富士山驚見「橘紅火龍」現身　夢幻1幕吸千萬人朝聖

菊池雄星想帶天使闖季後賽　解密指叉球握法改變

「球場找老婆、慶功宴帶孩」真相曝光！陳傑憲道歉：我害了你們

南韓國道14輛車「連環衝撞」！打滑失控衝撞分隔島　貨車駕駛慘死

賴清德如何向美方高層傳達保證？　美智庫學者：承諾繼續軍購

媒體人告發涉賭博、詐欺罪　莊瑞雄再澄清：只玩合法運彩

最萌身高差婚禮！176cm白俄美女嫁158cm男子　他曾相親5年無果

雲林路跑兼打詐儀錶板記者會　守護民眾健康防止荷包失血

男友購物車放2雙鞋！「2關鍵」她察覺不對勁　網喊：超級可疑

2024台灣人出國最愛玩什麼？4大海外排行榜出爐　東京仍是首選

鯨魚擱淺診療中離世　解剖消化系統取出「大型帆布袋」

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

台灣人遭韓國拘留！　登塑膠原料運輸船抗議被捕

即／拜登宣布「赦免兒子」擁槍逃稅罪

俄羅斯抓壯丁！　數百男送往徵兵辦公室

女VTuber公開超反差地獄垃圾屋　人氣狂飆

D&D也被「政確」　馬斯克：買要多少錢

嗆普丁惹錯人！烏克蘭拍片宣傳「南韓砲兵」

法拉利、麥拉倫、賓利「4車追撞」

烏克蘭軍摧毀北韓飛彈「火鳥-4」　影片曝

17歲少女遭工人性侵　被豬啃咬放血慘死

23歲女好玩測DNA　意外助警破25年懸案

烏克蘭爆20萬人逃兵　部隊全員棄守陣地

川普提親家擔任要職　內定阿拉伯和中東顧問

澤倫斯基敦促拜登　幫烏克蘭加入北約爭取盟國支持

更多熱門

相關新聞

台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

世界棒球12強賽中，台灣隊在冠軍戰前臨時更換先發投手，引來日媒批評，並遭世界棒壘球總會（WBSC）罰款2000美元（約新台幣6.5萬元）。不過，日本傳奇球星上原浩治對此表示理解，認為台灣換投的做法合情合理，並直言「我不太明白罰款制度的意義。」

女VTuber公開超反差地獄垃圾屋　人氣狂飆

女VTuber公開超反差地獄垃圾屋　人氣狂飆

烏克蘭軍摧毀北韓飛彈「火鳥-4」　影片曝

烏克蘭軍摧毀北韓飛彈「火鳥-4」　影片曝

12強啦啦隊小映賞紅葉美照登日媒

12強啦啦隊小映賞紅葉美照登日媒

嗆普丁惹錯人！烏克蘭拍片宣傳「南韓砲兵」

嗆普丁惹錯人！烏克蘭拍片宣傳「南韓砲兵」

關鍵字：

日韓要聞日本秋田超市亞洲熊熊入侵

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

今午後轉雨！　下最大地區曝

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星最新現況曝

即／周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生　判刑3月

合歡山塞爆武嶺變夜市！民眾笑：吸血鬼聚會

基隆八斗子夜市雞排攤1員工遭砍送醫

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面