周六冷空氣報到凍3天「北部再探14度」　降雨3階段擴大一次看

記者蔡亞樺／台北報導

天氣將有轉變，中央氣象署指出，今天各地晴朗穩定，但明天開始東北季風逐漸影響台灣，北部、東半部從周二到周末轉為陰雨，中南部日夜溫差大，預估周六下一波較強的冷空氣南下，氣溫逐日下降，預估周日晚間到下周一清晨中部以北、宜蘭低溫下探14度至16度，是否達到大陸冷氣團標準還有待觀察。

▲明起東北季風逐漸影響台灣，北部、東半部從周二到周末轉為陰雨。（圖／記者屠惠剛攝）

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氣象署科長劉宇其說，過去幾天台灣屬於乾燥天氣，今天也是，雲量非常少，清晨出現比較明顯輻射冷卻，平地最低溫在苗栗大和11.2度，新竹與花蓮縱谷也有11至12度低溫，但白天太陽出來後溫度就回升，東半部有零星短暫雨。

劉宇其提到，北方黃海有新一波雲系南下，就是東北季風冷空氣逐漸南下，今晚開始大陸高壓逐漸到華北一帶，東北季風逐漸往台灣擴展，明天是東北季風增強過程。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他說，高壓從華北到東海北部，整體勢力盤據華東到華北一帶，東北季風帶來涼空氣有限，中南部影響不大，但會帶來水氣，北部東半部較易下雨，氣溫也會轉涼。預估周五晚間蒙古又有一波高壓南下，周六、周日台灣各地溫度下降。

降雨趨勢，劉宇其指出，今天各地大致晴到多雲，僅東半部有零星降雨，明天東北季風增強，迎風面水氣變多，大台北、宜蘭、花蓮降雨最為明顯，其中宜蘭山區可能有局部性大雨，西半部晴到多雲持續到周末。

他表示，周六、周日持續受東北季風影響，另一股冷空氣南下，北部東半部位處迎風面容易降雨，從周二到周末迎風面台北、宜蘭、花蓮、基隆降雨機率偏高， 明天開始天氣有明顯轉變。

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢，劉宇其指出，周二到周五大陸高壓偏北通過，北台灣降雨偏多、較陰霾，高溫下降，北台灣高溫介於23至24度，周四、周五剩下22度，低溫變化不大。中南部因東北季風影響不大，白天高溫25至26度，日夜溫差大，清晨低溫16至18度。

劉宇其說，下一波比較強的冷空氣預計周六南下，周六到下周一氣溫逐步下降，預估周日晚間到下周一清晨中部以北、宜蘭低溫下探14至16度，南部及花蓮16至18度，是否達大陸冷氣團標準待觀察，北部、東半部有雨，降溫相當有感。