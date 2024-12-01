2025新北消防形象月曆開賣　侯友宜鼓勵支持做公益

▲2025新北消防形象月曆以「消防萌犬，伴你守護」為主題。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2025新北消防形象月曆11月30日正式發表！這次以「消防萌犬，伴你守護」為主題，特別邀請新北市警察局警犬隊及惠光導盲犬學校與消防員共同拍攝，市長侯友宜出席發表會為形象月曆宣傳，鼓勵民眾踴躍支持消防月曆做公益，捐助新北市好日子愛心大平台，也幫助弱勢族群加裝住警器。

▲侯友宜鼓勵民眾踴躍支持消防月曆做公益。

侯友宜表示，新北消防形象月曆推出迄今已17年，每年都吸引民眾搶購，2025年的月曆不僅展現出消防夥伴陽光、健康、守護民眾的正面形象，更有享譽國際的血跡偵蒐犬福星、榮獲「搜救犬世界錦標賽」全球第二名的Amei加入，非常有意義。他也感謝消防夥伴和工作犬們在新北市的救災救護、刑事偵查上貢獻良多，是新北市民的守護者，也呼籲民眾踴躍支持消防月曆。

消防局補充，2025新北消防形象月曆與全家便利商店合作販售，即日起開始預購販售至2025年1月31日24時止，售價皆為新臺幣119元。民眾可透過全家的「隨買預約取」功能購入，月曆的銷售所得扣除必要成本將捐贈「新北市好日子愛心大平台」等公益用途。