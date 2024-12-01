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新北招考4名抽水站技工　12／6起開放網路報名

▲新北招考4名抽水站技工。（圖／新北市水利局提供）

▲新北市抽水站技工招考自2024年12月6日開始網路報名。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府水利局招考4名抽水站技工，自2024年12月6日9時至12月13日24時止開放網路報名，月薪待遇比照「各機關學校工友工餉核支標準表」約新臺幣35,750元，歡迎有興趣的民眾踴躍報考，詳情請至水利局官網查詢。

水利局表示，為充實新北市防汛人力，招考抽水站技工4名、備取候用16名，主要工作內容為抽水站設備操作、保養維護等，工作地點為新北市轄各抽水站，報考資格須具中華民國國籍，並有高中職（含）以上學歷，無經驗或科系限制。

▲新北招考4名抽水站技工。（圖／新北市水利局提供）

▲抽水站技工招考分2階段舉行筆試及口試，另有體能測試負重25公斤砂包。

水利局說明，考試分2階段舉行，筆試及口試成績分別占總成績75%、25%，第1階段筆試及體能測試訂於2025年1月11日，筆試題型以「勞動部勞動力發展署技能檢定中心」全球資訊網公告之丙級技術士題庫為範圍；體能測試方式為負重25公斤砂包、直線跑走20公尺，男性於35秒（含）內、女性於40秒（含）內完成者即合格。通過體能測試且筆試成績排名前40名進入第2階段口試，口試日期訂於2025年2月5日。

即日起可至「新北市政府水利局」網站下載簡章查閱，報名、繳費及准考證問題請電洽：02-2960-3456轉4746陳小姐，另工作內容及筆試範圍請諮詢：02-2272-6610轉212李小姐。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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