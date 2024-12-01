秋冬新北漁港療癒之旅　泡溫泉賞景嚐鮮美海產

▲石門富基魚市搭配美麗落日景色及異國風情的墨西哥帽屋頂。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

秋冬就來北海岸漁港，來趟療癒之旅吧！先去新北市金山區磺港漁港，體驗漁港風光、蹦火仔文化以及港邊泡湯，接著前往石門草里漁港「金點草里驛棧」，享受北海岸在地漁夫美食小卷米粉，搭配石門鐵觀音飲品，品味悠閒時光，最後再去石門富基漁港，品嚐生猛海鮮，感受來自大海的美味。

漁業處表示，金山磺港漁港，是早期西班牙人於金山磺溪的入海口闢建而成的貿易港口，用來運輸大屯山所開採之硫磺，因此得名「磺港」，現今成為金山地區重要的漁獲港口，以延繩釣漁業為大宗，其中磺港漁港更是以溫泉為特色，是全台唯一有溫泉緊鄰的漁港，在漁港旁的「磺港公共浴室」，是金山隱藏版泡湯秘境，民眾能夠一邊在戶外泡腳池享受來自大屯山地熱帶所湧出的天然溫泉，一邊欣賞漁港內漁船泊靠的寧靜風光及海天一線的開闊美景，為一整天帶來滿滿活力。

▲草里漁港內金點草里驛棧有絕佳海景視野，是讓遊客欣賞美景放鬆的北海岸海景咖啡。

不僅如此，磺港漁港還是百年傳統漁法「蹦火仔」的漁作基地，而傳承特色「蹦火仔」技法的蹦火漁船-鴻昌168號及富吉268號，更有推出「蹦火仔」解說結合在地漁村文化的特色導覽(皆採預約報名制，可至「金山磺火-蹦火漁業合作社」、「蹦火鴻昌168號-漁人的燧石」臉書粉絲專頁查詢，最適合民眾體驗「蹦火仔」的職人精神。

在體驗磺港漁港的獨特魅力之後，推薦沿著北海岸朝石門區出發，順道遊覽身在草里漁港內的「金點草里驛棧」，其不只有絕佳的海景視野，還提供北海岸在地漁產美食小卷米粉、吻仔魚粥等餐點，也有各式咖啡、甜點及在地的石門鐵觀音、坪林的蜜香紅茶及包種茶，可以賞景享受美好放鬆的下午茶時光，驛棧也提供釣具租借服務，讓草里漁港成為服務釣客與親子共同享受釣魚樂趣及休憩的舒適場所，港內也設置「大咬貓」、「大咬壁畫牆」及「草里ㄟ家壁畫」塗鴉等裝置藝術，透過藝術力的融入讓民眾感受及體驗海洋魅力。

▲草里漁港「草里ㄟ家壁畫」。

在回程前肯定要到石門區的「富基漁港」，大啖北海岸鮮美的海產，在漁港內的富基魚市水攤，販售各式生猛新鮮海鮮，而魚市餐廳也提供代客料理服務，且在魚市餐廳透明的廚房，還能就近觀賞到廚師處理海產的專業料理秀，在現場立刻就能享受到尚青的海味，在大快朵頤之後，還能打卡富基魚市充滿異國情調的墨西哥帽造型屋頂，或在港區內的多功能突堤碼頭觀賞夕陽餘暉與壯麗海景。

新北市漁業處表示，北海岸漁港都別具特色，市府推動「嗨漁港」改善漁港設施，提供漁民與遊客更友善舒適的漁港環境，從泡溫泉到嚐海鮮應有盡有，歡迎民眾趁著秋冬之際，來趟北海岸輕旅行，讓漁港旁的溫泉及海岸自然美景療癒身心，最後盡情品嚐海鮮美食盛宴，給自己加油打氣！

▲磺港漁港附近的磺港公共溫泉浴室，富含鐵離子，湯水閃耀金黃色，有「黃金之湯」美稱。

▲磺港漁港俯瞰照。