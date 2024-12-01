林口竹林路土地活化再升級　打造安全友善人行環境

▲林口台電新村旁道路設標線型人行道連結至路口提高行人通行便利。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市政府為改善市民生活環境積極推動「新北美樂地2.0」土地活化專案，近期養工處與林口區公所合作將竹林山寺旁長期被攤販占用堆放貨櫃屋、冰箱及停車的道路用地上雜物排除後，劃設標線型人行道強化行人通行安全。工務局表示，本案總工程經費約60萬元，重新刨鋪地面後再劃設標線型人行道，自竹林路462號起共延伸26公尺，完工後不僅還給行人更安全的通行空間，同時解決違停占用亂象。

▲林口台電新村入口車道旁道路用地，長期被攤販擺放貨櫃屋、冰箱、儲物櫃及車輛等占用。

工務局表示，林口區台電新村入口車道旁一處面積約43平方公尺的道路用地，鄰近竹林山寺美食攤商與專用停車場，假日人潮及車流量密集。長期被附近商家擺放貨櫃屋、冰箱、儲物櫃及車輛等占用，嚴重影響路口行車視線與市容觀瞻，在養工處與林口區公所合作下整頓環境後創造友善人行環境。

養工處表示，排除占用完成後即邀集交通局、警察局、區公所與當地里長等相關單位會勘研商，設置標線型人行道連結至路口提高行人通行便利，並由養工處進行規劃設計與施工，林口區公所辦理既有路燈遷移，完工後交由林口區公所維護管理。