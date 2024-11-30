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帽T裡要穿衣嗎？「7萬人投票結果」讓她世界觀崩　一票人喊：不會每天洗

帽T裡要穿衣服嗎？「7萬人投票結果」讓她世界觀崩壞　一票人喊：不會每天洗

▲超過7成網友表示，帽T裡面會再加一件衣服。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

你都怎麼穿帽T？有一名網友日前發現，她的同學連續兩周都穿同一件粉色帽T，讓她疑惑「是不是不洗衣服」，問過才知對方還會在裡面加一件衣服。對此，她就發起「帽T裡究竟穿不穿衣服」的投票，吸引近7萬網友參與，其中有72%鄉民認為，帽T其實是當外套穿，讓她忍不住驚呼「我的世界觀遭到了衝擊」。

這名網友近日在社群平台Threads發問，「你們穿帽T裡面一定都會穿一件短袖或什麼衣服嗎？原來帽T是當外套穿的嗎？」，並表示自己發現同學連2周穿同一件帽T，疑惑是不是沒在洗衣服，經過詢問後才恍然大悟「結果是我不會穿衣服，不過我覺得裡面再穿一件很方便，但不穿也不會到不舒服」。

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為此，她在留言區開了「帽T裡穿不穿衣服」的投票活動，吸引近3萬人按讚，並有超過6萬9000人參與。結果顯示，有72%網友會在帽T裡穿衣服，另外28則不穿。

針對這個問題，「會穿衣服派」表示，「帽T是我的疊穿工具，裡面再穿一件是因為超怕冷會灌風」、「你知道冬天穿帽T一天就洗要多久才乾嗎？重點是裡面沒穿風會灌進去欸」、「到底誰會每天洗帽T」、「在學校當外套，假日就是一般衣服」、「不穿衣服的話，流汗會很不舒服欸」、「不穿很沒安全感，有赤裸裸的感覺」。

「裡面不穿衣服派」則認為，「我都把它當成有帽子的長袖而已欸」、「真的假的看到這篇我的世界觀也遭到衝擊了，原來是我誤會那些每天穿同一件帽T的人嗎」、「我一直都是把帽T當正常的一件衣服，裡面不會再穿東西」、「除非要穿搭，不然直接穿就好了」。

此外，也有人說到，「我也困惑很久了，其實帽T跟有拉鍊的連帽外套差別在哪裡，我也還沒走出來」、「雖然我也是單穿派的，但我還是想告訴大家…帽T真正的名稱是連帽運動衫，他並不是長袖T-shirt，而且也有短的。另外T-shirt原本就是內衣，後來才流行外穿和單穿，就像CK內衣後來流行單穿一樣。所以在運動衫裡面穿T-Shirt是很合理的」。

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