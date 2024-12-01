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購物中心365天狂循環播放〈Baby Shark〉　只為趕跑街友

購物中心365天狂循環播放〈Baby Shark〉只為趕跑流浪漢　遭批不人道

▲流行兒童歌曲〈Baby Shark〉。（圖／翻攝自Youtube　Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories）

圖文／CTWANT

加拿大蒙特婁市中心的一家購物中心和辦公大樓，近日因使用流行兒童歌曲〈Baby Shark〉來阻止無家可歸的人閒逛，而受到批評。這首紅遍全球、朗朗上口的兒歌在該購物中心的樓梯間以不同的速度循環播放，目前已有長達1年的時間。對此，百貨公司發言人表示，這是為了解決無家可歸者在樓梯間閒逛、滯留所產生的「安全問題」，且自從播放後，該公司也注意到購物中心的情況有所改善。

但為無家可歸者提供服務的Welcome Hall Mission執行長瓦特（Sam Watts）在接受採訪時稱，這種策略「殘忍且不尋常」，他表示該購物中心非但沒有幫助解決問題的根本，反而將問題轉移到了其他地方。他表示，自己有注意到商人和其他人對日益明顯的無家可歸者問題感到擔憂，但「解決辦法絕不是做那些會進一步使弱勢群體變得更加脆弱的事情。」

面對批評，百貨公司發言人則說明，公司有聘請了2名社工來「確保與無家可歸者進行對話」，公司的目的不是強迫，而是支持這些人。

蒙特婁庇護所執行長查普曼（David Chapman）也不贊成這種做法，他表示，刺激弱勢群體直到他們離開很不人道，查普曼表示，問題的根本是源自於該市無家可歸者缺乏庇護選擇，「在過去的10年裡，加拿大出現了不要為無家可歸者日間庇護所和夜間庇護所提供資金的抗議活動，我們開始看到其後果。」

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