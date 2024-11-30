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拜登執政「52萬移民闖美邊境」　10歲男童感恩節被遺棄哭著找爸媽

來自薩爾瓦多的10歲男孩被走私者遺棄在荒涼的土地上。（圖／X）

▲來自薩爾瓦多的10歲男孩被走私者遺棄在荒涼的土地上。（圖／X）

圖文／CTWANT

據美國聯邦政府數據，拜登政府執政期間，已有超過52萬9千名移民兒童進入美國，而在8月發布的一份聯邦監管機構報告顯示，聯邦政府失去了大約32萬名移民兒童的蹤跡，他們在沒有父母陪伴的情況下穿越邊境。近日一名來自薩爾瓦多的10歲男孩被走私者遺棄在一片荒涼的土地上，當他在感恩節進入德州馬弗里克縣（Maverick County）時，他獨自一人迷路了，在美國邊境被德州警察發現，身上只攜帶了1部手機，他流著淚告訴州警，他希望找到自己的父母。

據《紐約郵報》報導，德州公共安全部中尉奧利瓦雷斯（Christopher Olivarez）在社群平台X中分享了這段影片，這名小男孩流著淚告訴州警，他希望找到自己的父母親，父母們早些時候已來到美國，並相信郊狼會把他送到美國的家人身邊。這名來自薩爾瓦多的小男孩被走私者遺棄在一片荒涼的土地上，身上只攜帶了1部手機，當他進入德州馬弗里克縣時，獨自一人迷路了，並在感恩節越過美國邊境後被德州警察救起。

事實上，該地區一直是流動兒童的聚集地，就在幾天前，德州當局才發現了同樣來自薩爾瓦多的2歲女孩，她與另外60名無人陪伴的兒童一起過境，一名德州警察採訪這名女孩的影片在網路上瘋傳，引發了人們對邊境危機的憤怒。奧利瓦雷斯表示，「我們很多人都在與家人和朋友一起慶祝感恩節，但我們不要忘記，許多兒童將無法享受假期或見到家人，因為開放的邊境條件使他們陷入了悲慘的境地，還有更多被販運越過南部邊境的兒童受到剝削，並在他們前往美國的旅途中暴露在危險的犯罪環境」，他稱這一趨勢令人擔憂，並表示國家當局「不知道他們在旅途中到底發生了什麼以及之後去了哪裡」。

根據聯邦數據，拜登政府執政期間，已有超過52萬9千名移民兒童進入美國，而於8月發布的一份令人震驚的聯邦監管機構報告顯示，聯邦政府失去了大約32萬名移民兒童的蹤跡，他們在沒有父母陪伴的情況下艱難的穿越邊境，到達美國後，邊境巡邏人員會將這些孩子交由美國衛生及公共服務部（HHS）監管，該機構的任務是審查他們在美國的擔保人。

在衛生及公共服務部計畫下工作的舉報人羅達斯（Tara Lee Rodas）本周早些時候告訴《華盛頓郵報》，聯邦機構只是打電話給孩子的擔保人，以核實他們正在期待孩子的到來，他們不會面對面見到擔保人，也不會進行DNA測試，而是將小孩交給美國的某個人，孩子會拿到1張上面寫著「這就是你要去的地方」的通知書，羅達斯說，其中一些擔保人原來是幫派成員、性販運者和勞工販運者，她直言「這是我們國家的一個污點」。

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