二寶媽每天只有百元飯錢「幫婆婆、小姑煮飯」　還挨轟沒貢獻

▲媳婦煮飯菜給婆婆、小姑們吃，從頭到尾也沒有一句感謝。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

有名媳婦分享，她之前每天一邊帶孩子、一邊工作，每天忙裡忙外還要被說在家沒貢獻，到了第2胎在家沒薪資，也沒所謂的家用，一天100元的飯錢有時候小孩下課回來買個點心就不夠了，多要了還會被檢討，不僅如此，她還要煮飯菜給婆婆、小姑們吃，從頭到尾也沒有一句感謝。對此，她真的忍無可忍，所以選擇離家出走，丟下了2個孩子，「我累了真的累了，我想找回自己做回自己」。

原PO近日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，孩子出生一直都是她一個人在帶，婆婆偶爾會幫忙小看一下，生1個的時候她一邊帶孩子、一邊工作，生第2個的時候也想一邊工作一邊帶，但沒公司願意請個帶2個小孩的人。

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她無奈的說，她這樣每天忙裡忙外還要被說在家沒貢獻，在家沒薪資沒所謂的家用，偶爾也想吃點好的多花一點就被興師問罪，一天100元的飯錢有時候小孩下課回來買個點心就不夠了，多要了還要被檢討說怎麼剩這邊而已。

不僅如此，她還要煮飯菜給婆婆小姑們吃，沒有一句感謝，還要被說「這個這樣煮不對、煮這個是什麼東西」，她也只能煮她們買回來的菜，一直迎合著她們的喜好，換成是她買個東西就要過問被審核。

對此，她真的累了，坦言「我想找回自己做回自己，既然他們大家都覺得我在家沒有貢獻沒有付出，那我就把全部都放下歸還給他們」，但她也認為只是可憐了孩子，因為夫妻吵架失和，無辜的總是孩子，但「我無能所以我只能忍讓」。

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