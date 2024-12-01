挑戰零下58°C露營直播…陸知名旅遊網紅陳屍車內　愛女悲痛吐死因

▲大陸旅遊網紅「閩哥遊地球」的女兒近日發文稱，父親在內蒙古根河市一處直播基地身亡。（圖／翻攝自微博，下同）



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大陸旅遊網紅「閩哥遊地球」的女兒近日發文稱，父親在內蒙古根河市一處直播基地身亡，原因是其在車內燒炭取暖，導致一氧化碳中毒。對此，根河市應急管理局回應證實確有此事，工作人員事發後已去直播基地檢查，並拉橫幅提醒安全事項。

綜合陸媒報導，一名曾姓女子28日透過影片表示，她是網紅「閩哥（遊地球）」的女兒，當天接到警方電話，說父親已死亡，剛開始以為是騙局，事後確認爸爸在車內一氧化碳中毒死亡。曾女說，父親近日自駕到內蒙古根河直播，為了取暖拿了一點炭到車上，但因太累睡著，導致中毒身亡。

對於父親的突然離世，她表示很痛心，「不太敢相信，我爸是農村人，經常戶外直播，這麽有經驗、有常識的人，（竟然）以這樣的方式離去。」曾女提到，到達根河後，她還特地到直播基地去查看，發現很多帳篷和取暖方式都存在嚴重安全隱患，自己發文的初心是提醒還在根河直播的人，務必增強安全意識。

曾女指出，目前警方已經處理完畢，「最重要的是吸取教訓，大家都要更加注意安全。11月29日帶父親回家。」據悉，「閩哥」是一位來自福建農村的旅遊網紅，憑藉其獨特的直播風格和對戶外旅行的熱愛，吸引了不少粉絲。

敖魯古雅鄂溫克族鄉政府工作人員回應，此事發生在3天前，「由於外面溫度低，他可能在裡面加熱什麽東西產生氣體中毒了。」氣象信息顯示，根河市夜間氣溫低至零下30攝氏度，而根河市地處大興安嶺腹地，是內蒙古緯度最高的地區之一，歷史記載最低氣溫曾達到零下58攝氏度，被譽為「中國冷極」。

根河市應急管理局證實確有此事，當地公安部門正在處理，「事情發生後，我們去直播基地進行了安全檢查，並掛了兩個宣傳條幅，提醒關於燒炭取暖等方面的注意事項。」自從自媒體主播自發在根河新村網紅基地直播後，根河市多部門一直在組織開展戶外直播安全生產專項檢查，尤其是在防寒保暖和用火用電方面。

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