他按摩1小時...2天後大量吐血　控按摩店害「突然癌症末期」



▲近日有網友爆料，去按摩身體1小時後當天都沒問題，豈料回家2天後「突然癌症末期」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

近日有網友爆料，去按摩身體1小時後當天都沒問題，豈料回家2天後「突然癌症末期」，插鼻胃管 、大量吐血、無法進食，第一時間找店家反映，店家請他先去看醫生，再幫忙負擔後續醫療費，對此他相當擔心「在我倒數的生命裡，按摩店家不願意為我的身體負責要怎麼辦？」，後續店家則不願承認大量吐血是按摩照成的，所以他選擇提告店家，更強調「警察已經受理，所以是有關聯的」。

該名網友於近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，日前他去按摩身體1小時，當天都沒問題，回家2天後突然癌症末期，插鼻胃管、大量吐血、無法進食，只能灌食營養品，他第一時間找乾哥哥去要求店家處理，店家說請他先去看醫生，要幫他負擔後續醫療費。

對此，他相當擔心「在我倒數的生命裡，按摩店家不願意為我的身體負責要怎麼辦？」請大家幫他評評理，豈料店家最後不願意承認他大量吐血是按摩所照成，所以他選擇提告店家，還更新進度「警察已經有受理了喔，所以是有關聯的」。

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此文一出，便引起熱議，網友紛紛傻眼，留言吐槽「尿不準，怪馬桶」、「你先去看醫生好嗎？」、「癌末不會因為按摩一小時就發病的」、「你要感謝他讓你發現吧？不然你可能一直不知道欸」、「你不是因為按摩完後大量吐血吧，所以店家本就無義務賠償呀」、「是想要敲詐吧！按個摩會馬上癌末趕快告訴我店家在哪裡，我帶我老公他爸媽去按看會不會有癌症」、「癌症共分四期，你一下就跳到四期？？？」

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