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台鐵鳳鳴臨時車站今啟用　提早9年提供服務

▲▼台鐵鳳鳴車站今啟用。（圖／鐵道局提供）

▲台鐵鳳鳴車站今啟用。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園鐵路地下化工程規劃增設鳳鳴車站，不過預計122年才通車，因應地方呼籲早日通車訴求，行政院核定先增設鳳鳴臨時車站，耗資6.1億元，今年11月完工後並通過履勘，今天(30日)舉辦啟用典禮，提早9年提供運輸服務。交通部長陳世凱表示，已要求施工團隊早日完成桃園鐵路地下化工程。

鳳鳴車站原係於「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」辦理增設，惟該計畫鳳鳴永久車站預計122年方能通車。為呼應鳳鳴車站早日通車啟用的民意訴求、服務地方居民，並培養旅客搭乘習慣，行政院108年10月24日核定「增設台鐵鳳鳴臨時站建設計畫」，總經費6.1億元，交通部鐵道局如期於113年11月完工，11月30日舉辦「鳳鳴車站啟用典禮」，提早9年提供鶯歌、鳳鳴地區大眾運輸服務。

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交通部長陳世凱今也出席見證車站啟用，以及實地體驗旅客動線及旅運設施。陳世凱表示，車站啟用後可減少民眾前往鶯歌車站及桃園車站搭乘火車之距離及時間，不僅大幅提高交通運輸便利性，也將帶動鳳鳴地區經濟發展，同時要求施工團隊早日完成桃園鐵路地下化工程，提供民眾更優質的鐵路運輸服務。

鳳鳴車站採兩座岸壁式月台包括長度220公尺，寬度3公尺，以及跨站式簡易車站，鐵道局表示，未來桃地計畫永久地下車站完工啟用後，現有臨時站將規劃部分保留並提供地方研商後續使用。

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