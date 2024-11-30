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環法自行車賽前進日月潭　2500名車友馳騁全球最美自行車道

▲▼L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽第33站前進日月潭。（圖／觀光署提供）

▲L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽前進日月潭，交通部長陳世凱(中)、環境部長彭啓明(右)出席。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

全球最具歷史的自行車運動賽事Tour de France推出「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽」系列，今年首次在台灣舉辦，選在被CNN評選全球10大最美自行車道的日月潭舉辦，2500名世界車友體驗全球最美自行車道，讓台灣美景站上國際舞台，打響台灣自行車運動觀光品牌。

「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」今(30日)上午舉行，來自32國2500名自行車好手齊聚日月潭向山遊客中心，在交通部長陳世凱、環境部長彭啓明引領下正式開騎。

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環法自行車挑戰賽活動分為104公里挑戰組與29公里經典組，皆是經環法組織認證的國際級自行車路線。其中104公里路線從向山遊客中心出發，沿途經過埔里、車程、水里等南投小鎮，最終進入魚池鄉衝刺終點，路線設兩個2級爬坡點，自行車手可爭奪登山王紅點衫榮耀；29公里賽事則以CNN經典環潭路線為主，各年齡層可輕鬆體驗環法氛圍，欣賞日月潭晨間美景。

▲▼L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽第33站前進日月潭。（圖／觀光署提供）

▲L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽第33站前進日月潭。（圖／觀光署提供）

觀光署表示，此次活動迎來重量級環法破紀錄單站英國籍環法傳奇車手「曼島飛彈」Mark Cavendish，今年甫在2024 Tour de France環法自行車賽奪得生涯第35個單站冠軍，被譽為史上偉大自行車衝刺之神，另一個彩蛋則是曾得過四屆環法總冠軍的傳奇車手Chris Froom也驚喜現身，與來自32國的自行車好手參與104公里挑戰賽，馳騁日月潭。

觀光署指出，台灣作為聞名國際的自行車王國，長期推動自行車觀光的腳步不曾停歇，致力於淨零轉型的國際趨勢，持續推動永續運輸與綠色旅遊政策，除透過國際品牌自行車活動讓世界看見台灣外，更重要的是讓來自世界各地的國際客以自行車來體驗台灣友善、永續的旅遊環境。

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