找回失物「台鐵要收費高鐵卻不用」　假遺失真託運浮濫讓免費喊卡

▲台鐵遺失物需到車站申請運送領回並付費。（示意圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

搭雙鐵找回遺失物兩樣情，日前有旅客搭乘台鐵遺忘提袋，事後找回得親自跑車站申請並付費運送，還得再跑第二趟領回，不過搭高鐵掉了錢包，卻只用一通電話，當天車站領回且未收費。台鐵表示，每年拾獲上萬件遺失物，耗費大量人力運送清點甚至影響列車延誤，且假遺失真託運浮濫，因此取消免費運送。

有旅客向《東森新媒體ETtoday》投訴，指她11月20日從基隆站搭乘台鐵列車，台北站下車後發現遺漏一個提袋在列車上，事後致電台鐵尋找遺漏物品，並描述車廂座位，初步沒有找到，客服人員要她打電話到列車終點站詢問。

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該旅客指出，她再度致電至列車終點的彰化站，站務人員告知有找到她的提袋，需要付費運送，她說付費沒關係，希望送回基隆站，她去領取並付費，結果台鐵說不行，要她先跑一趟到想領取遺失物的車站，辦理物品迴送申請並付費，再由基隆站跟彰化站聯繫運回，她只好下班後到車站申請。

由於該旅客也曾在高鐵遺失物品，發現雙鐵處理遺失物方便性差很多，該旅客指出，她過往曾在高鐵列車掉錢包，只打一通電話，高鐵神速幫她找回錢包，3小時後送到台北站，一通電話就解決，旅客可指定取件站，沒有收費；台鐵遺失物的處理不但打了兩通電話，找到物品後，要親自到車站付費申請迴送，之後再跑第二趟領回，台鐵真的有很大進步空間，至少應開放線上申請遺失物運送。

台鐵公司說明，台鐵每年拾獲旅客遺失物逾萬件以上，以往旅客請求送回指定車站領取時，台鐵曾無償使用旅客列車運送，因運送量大且由車站人員及列車乘務人員清點交接，常增延列車停站時間，影響到旅客大衆權益，甚至發現許多民眾浮濫利用免費迴送，運送私人物品，嚴重影響旅客服務效能。

台鐵指出，為避免民眾過度浮濫使用或棄領，自112年5月1日起如旅客請求將遺失品運送至指定車站認領時，依使用者付費原則，比照旅客行李包裹託運收費，為一般包裹半價優惠，每件遺失物重量限制在10公斤以下，迴送距離在300公里以內收費35元。旅客至就近車站提出申請並交付運送費後，使用行包列車專用運送遺失品至旅客指定車站。

▲高鐵遺失物可透過官網數位客服申請運送領回，目前未有收費。（圖／記者李姿慧攝）

高鐵公司則表示，旅客於高鐵上遺失物品，可至車站填寫遺失物處理單，或於台灣高鐵企業網站之數位客服進行遺失物掛失申請，旅客於報失登記時，可選取方便領取之高鐵車站就近認領。

高鐵公司指出，旅客領取遺失物時必須攜帶身分證明文件至車站服務台領取，若認領人非所有權人本人，且無法出具委託書，則無法領取；台灣高鐵公司未提供貨物運送服務，旅客若假借遺失物之名行託運之實，一經發現將立即請旅客攜帶物品下車，或以「無主物」處理。