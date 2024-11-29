王義川坐後方當「背後靈」　黃國昌：小丑行徑不是人民所樂見

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

因不分區立委洪申翰轉任勞動部長，遞補進入立法院的王義川將在12月2日就職，他議場的座位恰巧在民眾黨團總召黃國昌正後方、國會辦公室則在藍委陳玉珍隔壁，未來三人互動勢必是焦點。對此，黃國昌29日說，如果一個立委整天腦袋裡想的是要幫執政黨護航，不惜用一些小丑行徑要吵聲量的話，這不是人民所樂見的。

對於座位剛好在新科立委王義川前方，民進黨團揚言要在後面監視「制衡咆哮」？黃國昌說，立法院是非常嚴肅的地方，立委在立法院該做的就是認真審理法案，更重要的是要好好扮演監督行政權的角色，這是我國做為一個民主憲政國家，每一個立法委員應該都要有的基本認知跟素養。

黃國昌直言，如果一個立委整天腦袋裡想的是要幫執政黨護航，不惜用一些小丑行徑要吵聲量的話，這不是人民所樂見的。

另外，民進黨團幹事長吳思瑤質疑，民眾黨為救館長球版爭議把立委莊瑞雄下水？黃國昌說，立法院的公報跟立法院的ivod（議事轉播系統），不僅有文字記錄，全程影像應該都蠻清楚，每一位公民看到了委員自己發言的完整內容，心裡都會形成非常清楚的評價。

▲民眾黨立委黃國昌座位（淺藍色圈）位於民進黨立委王義川座位（綠色圈）前方。（圖／記者杜冠霖攝）