「我當然希望用台灣隊出賽」　黃暐瀚談換名：有共識就勇敢去做

▲ 世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

台灣奪下12強棒球賽冠軍，隊長陳傑憲手比胸前球衣動作，引起熱議。準立委、民進黨政策會執行長王義川喊話，自己會和大家努力讓台灣球衣上有TAIWAN，CT不是國家的名，台灣國家的名就是TAIWAN。對此，媒體人黃暐瀚28日表示，自己當然希望用「台灣隊」，六年前他也支持東奧正名，但保證運動員不需擔心出賽資格的作法，就是使用「Chinese Taipei」。他強調，自己以「運動員權益優先」的心，至今不變。如果有共識，要跟國際奧會提出換名，那就勇敢去做，一起扛。

黃暐瀚表示，一起贏、一起輸，自己當然希望用「台灣隊」，出席國際賽事，當然。

黃暐瀚指出，但現在保證可以讓運動員不需擔心出賽資格的作法，就是循洛桑協議，使用「Chinese Taipei 中華台北」出賽，爭取改名，存在風險，這點必須知悉。

黃暐瀚提到，六年前東奧正名的時候，他就表達過了，當時他支持東奧正名，理由就是「正面對決、一次解決」！改名能過，就一起過；改名若失敗，或許回到原點，最壞的狀況是被取消出賽資格，總之結果就是一起扛。

黃暐瀚透露，當年文章寫完之後，很多運動員及其家屬，寫訊息向他表達憂心，公投前一刻，他開直播決定以運動員的權益優先，不再高呼支持東奧公投。

黃暐瀚強調，自己以「運動員權益優先」的心，至今不變。如果大家有共識，真的要跟國際奧會提出換名，那就勇敢去做，一起贏、一起輸、一起扛。

最後，黃暐瀚呼籲，但在這提出改名之前，不管中華隊、台灣隊，都請大聲喊出支持的「那一隊」，大家只有「這一隊」！大家都是「同一隊」。

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▼媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）