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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

對賭黃國昌、陳智菡！　吳靜怡：柯有罪你退出政壇、無罪我賠100萬

▲▼立法院民眾黨團主任陳智菡、民眾黨立委黃國昌。（圖／ETtoday資料照）

▲立法院民眾黨團主任陳智菡、民眾黨立委黃國昌。（圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，週刊27日報導，北檢密集比對金流，發現柯有8大金庫密帳，累計不法金額已逾億元。民眾黨則回應，強烈譴責毫無根據就將政治獻金扣連不法所得。對此，政治評論員吳靜怡今（28日）表示，黃國昌是正義的使者，那要不要賭，柯若一審涉貪，不要再開直播？相反的，若柯無罪，那自己再也不談到柯文哲；而陳智菡要不要也來賭？若柯有罪，陳智菡就退出政壇，如果柯被冤枉，自己就道歉，賠一百萬送到陳智菡家。

吳靜怡表示，柯文哲要李文娟銷毀重要的「木可公關」帳務資料，隔天記者會後的晚上，就跟黃國昌一起直播，柯文哲強調自己沒有拿錢，然後說「是我們被會計師污錢？還是我們財務部污錢？還是兩個聯合起來污錢」？

吳靜怡直言，現在大家都知道柯文哲問題的答案了，不是會計師，不是財務部，就是柯文哲和李文宗聯合起來污錢。

吳靜怡說，黃國昌是正義的使者，但怎麼從「林北好油事件」到阿北，正好都連莊出事？而且幹的都是要被關起來的事，「使者變屎者」如果黃國昌一直未審先判柯文哲無罪，那要不要賭，柯文哲如果一審涉貪或涉及政治獻金等相關案件，是不是不要再開直播了？相反的，如果黃國昌贏了，柯文哲真的無罪，那自己再也不要發臉書談到柯文哲了。

吳靜怡再說，從去年到現在，自己沒有一句假話，但陳智菡用了很多的幹話，要不要陳智菡也來賭？如果柯文哲有罪，陳智菡就退出政壇，如果柯文哲是被冤枉，自己就道歉，賠一百萬送到陳智菡家。柯文哲很快就會起訴了，館長賭球敗壞社會，但現在他們是賭上自己，敢不敢玩。

最後，吳靜怡批評，民眾黨不要再玩耍嘴皮子的遊戲，也不要整天只會躲起來找網軍、網紅、網媒、名嘴霸凌出征自己這樣的菜鳥評論員，侯友宜幹到市長當然心胸寬厚，但自己並沒有，反正自己就是站著，等著民眾黨彎腰跟全台灣人民道歉的那一天，為了柯文哲的鈔票，共犯一大票！

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼ 政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）

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