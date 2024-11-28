　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭館長做球版涉「賭博罪3年以下徒刑」　律師：黃國昌再次結盟犯罪者

▲▼623遊行,館長,黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

▲館長,黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，全台歡欣鼓舞之際，網紅「館長」陳之漢卻自爆曾為賺佣金做過球版（簽賭），再度勾起中職假球案的黑歷史；而與館長友好的立委黃國昌則表示「他已在直播說明，大家要引以為鑑」。對此，律師黃帝穎28日表示，館長涉營利賭博罪，處三年以下徒刑，追訴期20年，仍在追溯範圍內，當然依法究辦。他強調，黃國昌再次結盟犯罪者！是否真心挺棒球？就看黃國昌是否策動好友館長投案？或是包庇犯罪？

黃帝穎表示，館長自爆當球版職棒簽賭，涉營利賭博罪，處三年以下徒刑，追訴期20年。報載館長球版案發時間應為2009年，這仍在刑法追訴期範圍內，當然應依法究辦。

黃帝穎指出，館長後續改口，球版是做美國大聯盟不符合經驗法則。館長被問到對台灣棒球冠軍的看法，自爆「以前比較認真看棒球，因為那時候當過球板」，所以曾經很認真看棒球，現在就比較沒關注職棒了，館長更說「我在賭博的時候，你還在媽媽十塊、七七乳加」。

黃帝穎認為，館長前後文顯然是回應台灣職棒，且自認簽賭，引爆眾怒後，又改口簽賭是美國職棒大聯盟，前言不對後語，不符合經驗法則。

黃帝穎直言，不論簽賭台灣職棒還是大聯盟做球版就是犯罪，館長自白做球版，至少犯營利賭博罪，球版在法院的有罪判決非常多，判決認定球版、簽賭國內外職業球類，均構成營利賭博罪。

黃帝穎提到，僅先以台北地檢署及台北地院判決為例，「球版帳號，供不特定多數人得以聯繫傳遞賭博訊息之賭博網站，並提供帳號密碼予參與之賭客，再由該等賭客以取得之帳號密碼，以電腦設備連結網際網路至上開職業運動比賽簽賭網站，進行職業運動賽事下注，簽賭方式係以國內外職業球類之比賽結果為賭博簽注之標的，賭客依網頁所顯示之比賽場次及勝負比率，選取比賽球隊下注，若賭客簽中，由被告依網站顯示之賠率支付彩金予賭客」。

黃帝穎批評，職棒簽賭傷害國球最深，黃國昌卻與「館長」為伍，這是繼「林北好油」後，黃國昌再一次結盟犯罪者！

最後，黃帝穎強調，館長犯罪對黃國昌的2大考驗，第一「黃國昌是否真心挺棒球」、第二「黃國昌是否有法律良知」？就看黃國昌是否策動好友館長投案？或是包庇犯罪？打擊犯罪才能真正守護棒球。

 ★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼律師黃帝穎。（圖／賴清德競選總部提供）

▲▼潘孟安今天上午與競總發言人陳世凱、全國律師賴清德後援會執行長律師林俊宏、律師黃帝穎、立法委員陳秀寳、林靜儀、立委參選人吳崢、郭昱晴共同舉行「2024總統暨立委選舉反賄選」記者會。（圖／賴清德競選總部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
藍白推財劃法要拿中央6612億　主計長：選手國光獎金將對半砍
台大名醫涉迷姦3女！　女業務醒來驚逃
行李箱「貼紅色貼紙」過海關慘了！　網曝：繳了8千元
臉書沒人用了？市占率一路跌　全改滑「3程式」
LIVE／知名餐車遭爆漢堡肉發黑　勞動部更血汗？爆「六日都要
遺言點名3人「全家死光」！彰化警遺孀悲曝全家福
林昱珉下個月當爸！母喜當阿嬤「很開心」　球迷擠爆早餐店
快訊／知名漢堡餐車爆「肉發黑、擺地上」！　業者最新聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白強推財劃法要拿中央6612億　主計長：將讓選手國光獎金對半砍

行政院通過打詐綱領2.0　5面向、3目標全面抑制詐欺犯罪危害

白營圖卡控他「玩過球版」　莊瑞雄拍桌怒駁：我有講過就切腹

揭館長做球版涉「賭博罪3年以下徒刑」　律師：黃國昌再次結盟犯罪者

民法刪「懲戒權」　父母教養未成年子女不得有身心暴力行為

快訊／海科館17%員工遭館長陳素芬霸凌　凌濤：罹癌人數達4、5位

中選會公告王義川遞補不分區　預計下周一赴國會宣誓就職

「高中生心智未熟」陸生不交流？　賴士葆遭打臉又嗆真的有聽到

20架次共機艦出海擾台　2枚空飄氣球進入我應變區

羈押待遇跟別人不一樣！　黃暐瀚拿柯文哲對比：誰在保護陳啓昱？

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

館長自爆做過球版簽賭 王浩宇：已檢舉｜20241127ET午間新聞

藍白強推財劃法要拿中央6612億　主計長：將讓選手國光獎金對半砍

行政院通過打詐綱領2.0　5面向、3目標全面抑制詐欺犯罪危害

白營圖卡控他「玩過球版」　莊瑞雄拍桌怒駁：我有講過就切腹

揭館長做球版涉「賭博罪3年以下徒刑」　律師：黃國昌再次結盟犯罪者

民法刪「懲戒權」　父母教養未成年子女不得有身心暴力行為

快訊／海科館17%員工遭館長陳素芬霸凌　凌濤：罹癌人數達4、5位

中選會公告王義川遞補不分區　預計下周一赴國會宣誓就職

「高中生心智未熟」陸生不交流？　賴士葆遭打臉又嗆真的有聽到

20架次共機艦出海擾台　2枚空飄氣球進入我應變區

羈押待遇跟別人不一樣！　黃暐瀚拿柯文哲對比：誰在保護陳啓昱？

林昱珉有陳偉殷相同特質　鄭錡鴻看好獨特性

林采緹「中空幫小2歲男友洗車」穿超辣！解放側胸全被拍：加分嗎

辰己涼介真的瘋了？「金光閃閃」震撼金手套頒獎典禮

彰警疑遭霸凌輕生！為家計復健系畢改當警察　昔日辦案攻堅影片曝

遭101前董座轟虛榮「賈永婕痛心再發聲」！　揭遭資遣員工真實身份

富邦產險攜手星宇航空　合推「一站式購足」創新保險服務

台南前議長郭信良貪污判刑13年　「量刑過輕」檢方提起上訴

王鶴棣被傳「現在沒女友了」！爆料網紅讚有良心「給天價分手費」

「綠野仙蹤」電影道具紅寶石鞋將拍賣　估價近1億

陳語安喝醉被前男友載回家「脫口約上樓敘舊」　心酸結局曝光！

政治熱門新聞

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

戴湘儀遭控約砲人夫！正宮：臭X子有完沒完

館長自爆作過職棒簽賭　時力列「六黑手」：仍在影響台灣政壇

采盟獲兩單位同意「只能在定點合照」　董事長卻帶隊亂竄佔C位

台糖未認真討吳乃仁上億欠款　黃國昌嗆凍結預算

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

馬龍現身中山女高引暴動　學生搶簽名

高雄高爾夫球場關定了！陳其邁硬起來「無法妥協」

王義川遞補不分區立委　最快時間曝

「黃巾之亂」采盟與桃機簽25年約　王鴻薇傻眼

館長自爆做過球版　黃國昌回應了

對賭黃國昌、陳智菡！　吳靜怡：柯有罪你退出政壇、無罪我賠100萬

馬龍對台印象「春暖花開」　第一餐喝珍奶、吃肉燥麵

藍稱馬龍不交流「教育部憂高中生心智未成熟」　教長怒：講話要負責

更多熱門

相關新聞

告館長賭博！簡舒培、陳賢蔚怒轟：割開球迷傷口的兇手

告館長賭博！簡舒培、陳賢蔚怒轟：割開球迷傷口的兇手

世界棒球12強賽由中華隊奪下冠軍，也是台灣首座世界冠軍獎盃，日前網紅「館長」陳之漢在直播上自爆曾做過球板（簽賭），當年因假球事件受傷的大批球迷紛紛群起砲轟兇手，今(28日)民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚一同現身台北地檢署，按鈴控告館長涉犯賭博、詐欺、組織犯罪條例第2條等罪。

館長自爆「做過球版」　簡舒培北檢提告

館長自爆「做過球版」　簡舒培北檢提告

詐大谷5.5億「水原又出奧步」！要求延後量刑宣判

詐大谷5.5億「水原又出奧步」！要求延後量刑宣判

對賭黃國昌、陳智菡！　吳靜怡：柯有罪你退出政壇、無罪我賠100萬

對賭黃國昌、陳智菡！　吳靜怡：柯有罪你退出政壇、無罪我賠100萬

館長「球板風波」改口：只做大聯盟　中職可操作性太強

館長「球板風波」改口：只做大聯盟　中職可操作性太強

關鍵字：

球版館長陳之漢黃國昌黃帝穎賭博中職12強

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

本土劇男神認愛一年多分手了！

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾

無印良品爆活春宮？年輕男女懶人沙發上疑口愛

黃巾之亂燒到昇恆昌　現場舉牌畫面曝

林昱珉爆返台「先入伍服役」

覬覦大嫂美色！色男夜闖房間伸狼爪

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面