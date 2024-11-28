揭館長做球版涉「賭博罪3年以下徒刑」　律師：黃國昌再次結盟犯罪者

▲館長,黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，全台歡欣鼓舞之際，網紅「館長」陳之漢卻自爆曾為賺佣金做過球版（簽賭），再度勾起中職假球案的黑歷史；而與館長友好的立委黃國昌則表示「他已在直播說明，大家要引以為鑑」。對此，律師黃帝穎28日表示，館長涉營利賭博罪，處三年以下徒刑，追訴期20年，仍在追溯範圍內，當然依法究辦。他強調，黃國昌再次結盟犯罪者！是否真心挺棒球？就看黃國昌是否策動好友館長投案？或是包庇犯罪？

黃帝穎表示，館長自爆當球版職棒簽賭，涉營利賭博罪，處三年以下徒刑，追訴期20年。報載館長球版案發時間應為2009年，這仍在刑法追訴期範圍內，當然應依法究辦。

黃帝穎指出，館長後續改口，球版是做美國大聯盟不符合經驗法則。館長被問到對台灣棒球冠軍的看法，自爆「以前比較認真看棒球，因為那時候當過球板」，所以曾經很認真看棒球，現在就比較沒關注職棒了，館長更說「我在賭博的時候，你還在媽媽十塊、七七乳加」。

黃帝穎認為，館長前後文顯然是回應台灣職棒，且自認簽賭，引爆眾怒後，又改口簽賭是美國職棒大聯盟，前言不對後語，不符合經驗法則。

黃帝穎直言，不論簽賭台灣職棒還是大聯盟做球版就是犯罪，館長自白做球版，至少犯營利賭博罪，球版在法院的有罪判決非常多，判決認定球版、簽賭國內外職業球類，均構成營利賭博罪。

黃帝穎提到，僅先以台北地檢署及台北地院判決為例，「球版帳號，供不特定多數人得以聯繫傳遞賭博訊息之賭博網站，並提供帳號密碼予參與之賭客，再由該等賭客以取得之帳號密碼，以電腦設備連結網際網路至上開職業運動比賽簽賭網站，進行職業運動賽事下注，簽賭方式係以國內外職業球類之比賽結果為賭博簽注之標的，賭客依網頁所顯示之比賽場次及勝負比率，選取比賽球隊下注，若賭客簽中，由被告依網站顯示之賠率支付彩金予賭客」。

黃帝穎批評，職棒簽賭傷害國球最深，黃國昌卻與「館長」為伍，這是繼「林北好油」後，黃國昌再一次結盟犯罪者！

最後，黃帝穎強調，館長犯罪對黃國昌的2大考驗，第一「黃國昌是否真心挺棒球」、第二「黃國昌是否有法律良知」？就看黃國昌是否策動好友館長投案？或是包庇犯罪？打擊犯罪才能真正守護棒球。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼律師黃帝穎。（圖／賴清德競選總部提供）

