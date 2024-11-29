王義川議場、辦公室位置曝　新鄰居陳玉珍準備大禮：很高興黃捷搬走

▲民進黨立委在議場拿手版。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委洪申翰任勞動部長，不分區遺缺則由民進黨政策會執行長王義川遞補，12月2日將辦理就職宣誓。而王義川議場座位恰巧在民眾黨團總召黃國昌正後方、國會辦公室則在藍委陳玉珍隔壁。今（29日）院會時，綠黨團已經準備大兵報到手牌。綠委吳思瑤表示，最愛在議場直播的黃國昌，可能會有王義川當背後靈。陳玉珍則酸，很高興黃捷搬走了，不用擔心有人半夜偷開門，自己也會準備見面禮「青鳥訊號調查委員會」送王義川。

▼民眾黨立委黃國昌座位（淺藍色圈）位於民進黨立委王義川座位（綠色圈）前方。（圖／記者杜冠霖攝）



吳思瑤指出，王義川終於獲得立法院的通知，下週一下午正式來宣誓就任立法委員，王義川是民進黨政策會的執行長，他加入五一戰隊，絕對會是即戰力，會有亮眼的表現。

吳思瑤表示，王義川過去多次邀請黃國昌辯論，黃國昌置之不理，但是冤家路窄、「相拄會著（台語）」，沒想到人生就是這樣，未來王義川在議場的座位，剛好不偏不倚的在黃國昌的後方，未來黃國昌一舉一動，都在王義川視線範圍之內；最愛直播的黃國昌，可能都會有王義川在背後當背後靈。

吳思瑤直言，王義川當然戰力十足，也歡迎他加入民進黨團，未來對於很多立法院，一再以咆哮叫囂、非理性問政的這些立委，大家可能都要小心了。

吳思瑤也透露，另一個有趣的事情是，王義川的辦公室在陳玉珍委員的隔壁，這也是命中注定，以後陳玉珍這個金門坦克，也交由王義川看管，這都是一時大家追蹤立法院的花絮，希望大家能夠期待的是，王義川的專業問政，他一定能夠為立法院帶來正向論述議事的攻防。

對於王義川變鄰居，陳玉珍則表示，很高興黃捷搬走了，我不用擔心有人半夜偷開我的門，自己也會當「好厝邊（台語指鄰居）」，送他見面禮，要求黨團提出調查委員會，調查「王膝之」如何知道遊行訊號是不同的人，讓王義川的膝蓋不用負擔這麼大的任務，「歡迎王委員，下禮拜會成立青鳥訊號調查委員會。」