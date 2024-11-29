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高雄旅展登場！新航線爆發　明年增直飛札幌、熊本…仙台也有望

▲▼高雄冬季旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲2024高雄冬季旅展今日登場，一連四天在高雄展覽館展出。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

2024高雄市旅行公會冬季國際旅展今(29日)起，一連4天於高雄展覽館盛大登場，這也是年底最大檔的國際旅展，業者瞄準過年及寒假旅遊旺季商機，紛紛祭出最夯行程讓民眾搶便宜。像是華航皮卡丘彩繪機高雄飛首爾最低5000元，喬瑞旅行社推峇里島5日9990元起，雙向旅行社則推團遊優惠，11月底前報名，第二人現折扣1萬元。此外，高雄航線也大爆發，明年確定新增札幌、熊本，仙台、高松也可望加入。

▲▼高雄冬季旅展。（圖／記者許宥孺攝）

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▲高雄市旅行公會理事長蔡宗佑。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑表示，2024高雄冬季旅展是今年最後一檔國際旅展，「好酒沉甕底」，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業，搶攻寒假及農曆新年疫後旅遊復甦商機。凡購票入場有機會抽中國內外機票及消費滿額就有機會抽中價值數萬元的iPhone16、國內外機票等好禮。

▲▼高雄冬季旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲華航推出皮卡丘彩繪機，高雄飛首爾最低5500元。（圖／記者許宥孺攝）

參展業者祭出好康優惠搶客，包括中華航空皮卡丘彩繪機高雄起飛高雄飛首爾最低價5500元(未稅)；喬瑞旅行社峇里島五日9990元起，不過機票需要另購。名勝世界郵輪2025年遊日本也已推出早鳥優惠。雙向旅行社在旅展期間於11月底前報名團體旅遊，全館下殺第二人現折1萬元。

業者分析，日本、韓國是國人最愛自由行的國家，不過在旅展期間，民眾經常會詢問東南亞遊程，長輩傾向越南峴港、富國島，年輕人喜歡峇里島，加上近期宣布的台灣入境泰國永久免簽，也吸引不少人詢問。

▲▼高雄冬季旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼旅行社推出優惠，吸引不少民眾詢價。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄冬季旅展。（圖／記者許宥孺攝）

旅遊市場回溫高雄直航大爆發，蔡宗佑樂觀其成，高雄飛往日韓及越南的新增直航線也大爆發，為旅遊春燕帶來曙光。目前高雄直飛日本航線，包含東京成田、大阪、名古屋、九州福岡、沖繩、岡山、北海道等，明年還可望增列日本東北地區的仙台、台積電日本廠所在的熊本、四國地區的高松等地。

韓國航線方面，濟州航空也在今年10月開飛高雄，分別直飛首爾金浦機場及釜山金海機場；目前高雄直飛韓國首爾航線，國籍航空華航、長榮、虎航、韓國籍德威航空都有直飛，濟州航空的加入後，每日都有航班往返。

▲▼高雄冬季旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄航線大爆發，天天都有直飛首爾航班；日本航線明年也確定增加札幌、熊本。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄冬季旅展。（圖／記者許宥孺攝）

此外，台灣虎航陸續開航高雄-岡山、高雄-富國島航線後，將於明年1月21日再開航高雄-札幌(新千歲)航線，此航線不僅是台灣虎航高雄出發的第11條航線，也是高雄出發第一條直飛北海道的航線。

蔡宗佑強調，新增直航航線以包機居多，對旅行社壓力較大，但無論如何，可讓南部鄉親出國搭機更便利，也有更多元選擇，還可減少轉機的舟車勞頓，他還是樂觀其成。目前國人出國旅遊仍以東北亞及東南亞為主，歐洲團較少，目前出國人數前三名依序為日本、越南、韓國，因此各航空公司依市場機制紛增闢這些地區新航線。

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