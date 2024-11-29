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高雄情侶雙屍！失聯2天上門嚇壞　教友曝曾為「教育問題情緒低落」

▲高雄情侶雙屍命案，基督教教友受訪。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄情侶雙屍命案，基督教教友受訪。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞、戴若涵／高雄報導

高雄市梓官區中學路一處民宅28日下午2時許驚傳雙屍命案！警方獲報到場發現，38歲江姓女子身上有刀傷陳屍房內、54歲侯姓男子則於樓梯間內輕生亡，初步調查，2人為情侶關係，疑似為侯男殺害女友後再輕生。而2人遺體29日相驗，侯母悲痛現身連路都走不穩，江女家屬則未到場，現場氣氛哀戚。

回顧整起事發經過，江女的教友（基督教）28日下午前往江女住處尋人，不料，卻發現江女及同居男友雙亡，嚇得趕緊報警處理。根據警方初步了解，侯男身上沒有明顯外傷，但褲管沾有血跡，他的口袋內裝有江女的房間鑰匙，而江女房間外部門無破壞情形。警方開啟江女房門後發現，江女倒臥房內，身上有刀傷已明顯死亡。

▲▼梓官命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲教友透露，江女最近因孩子的教育問題情緒低落。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，江女為陸籍女子，多年前嫁來台灣並取得台灣身分證，與前夫育有一名小孩，離婚後與相差16歲的侯姓男子交往超過5年，並一同經營鹽酥雞攤，但兩人感情不睦。

江女的基督教教友指出，2天前就聯繫不上江女，察覺有異便前往江女住處尋人，不料，卻為時已晚。教友透露，江女並未跟孩子同住，最近因孩子的教育問題情緒低落。而警方調閱現場監視器畫面及訪查周遭住戶，沒發現外人入侵的跡象，懷疑是侯男殺害女友後再輕生，目前全案報請檢察官指揮偵辦中。

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