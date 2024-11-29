別再瞎忙了！超準心測找出你的「人生燃燒目標」有動力才能拚

▲有時候就是提不起勁來過日子嗎？不妨玩個心理測驗找出你的目標跟動力吧。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

無論多麼努力的人，也不可能對任何事情都全力以赴，精力要用在刀口上，所以找到那個讓你願意拼命的方向是很重要的！你有沒有想過，自己為了什麼事情可以全力以赴呢？一旦找出這個「努力開關」，你的行動力就會大大提升，透過日本網站《trill》的有趣小測驗，來看看你最容易為什麼而努力吧！

Q：以下圖形看起來像什麼呢？請依直覺作答。

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1、木槌

2、遙控器

3、門閘

4、線軸

選好了嗎？往下滑看解答。

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1、木槌：為了「自己更好」而拼命

選木槌的你，是一個目標明確的人！只要某件事情能讓自己進步或得到好處，你就願意付出努力，甚至挑戰自己極限；相反地，對於毫無幫助的事情，你可能連動手的意願都沒有。選這個選項的人通常很有上進心，總是在思考如何讓生活更美好，面對挑戰，越困難反而越激起鬥志、迎難而上！建議你可以試著設法發現這件事對自己的益處，例如長期能帶來內在成長，或是獲得某些看不見的價值，也能把無趣的事變成一種對自己的挑戰，例如設定小目標，讓過程變得更有成就感。

2、遙控器：為了「好玩」而努力

覺得圖案像遙控器的你，是超愛找樂子的開心果！只要某件事情有挑戰性、點燃你的興趣，你就能全力以赴，但如果是單調無聊又辛苦的事情，就很難讓你提起精神。這類人往往是典型的享樂派，或許對於提升能力、贏得尊重興趣不大，更希望能無憂無慮地與身邊人享受歡樂的時光，生活中最重要的事就是「快樂至上」！建議這樣的你在遇到無法避免的枯燥事情時，不妨想辦法加入一些趣味元素，讓過程變得更好玩，說不定能讓你更有動力喔！

3、門閘：為了「幫助別人」而拚搏

選門閘的你，是非常有愛心、樂於助人的暖心類型！只要能幫助他人，讓別人變得更好，你就能忍受許多辛苦；但如果反過來變成事情只對自己有益，你反而會覺得沒那麼值得努力。選這個選項的人很怕自己麻煩別人或拖累他人，通常具有奉獻精神，並且樂於照顧他人，是那種願意為朋友兩肋插刀的人，看到別人因為你的努力而感到幸福，你的成就感就滿滿，所以，當你覺得提不起勁時，不妨想想你的付出會為誰帶來快樂，這樣應該能激起你的動力喔！

4、線軸：為了「賺錢」全力衝刺

選線軸的你，是個務實派的行動者！只要知道某件事能賺錢，你就能毫不猶豫地全力以赴。反之，對於不賺錢的事，你可能一點興趣都沒有。這樣的你通常性格直接，務實且冷靜，不太會因為情感或熱情驅動自己，而是需要明確且實際的目標來行動，十分重視實際回報。或許你並不追求更好的生活品質，反而可能過著簡樸的生活，但對你來說，金錢就是努力的最佳動力來源，代表了一種對自己價值的明確肯定，賺錢本身就是滿足感的來源。