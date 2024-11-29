高雄情侶雙屍今相驗！男友母心碎路都走不穩…她沒家屬到場惹鼻酸

記者吳奕靖、陳宏瑞、戴若涵／高雄報導

高雄市梓官區中學路一處民宅28日下午2時許驚傳雙屍命案！警方獲報到場發現，38歲江姓女子身上有刀傷陳屍房內、54歲侯姓男子則於樓梯間內輕生亡，初步調查，2人為情侶關係，疑似為侯男殺害女友後再輕生。而2人遺體29日相驗，侯母悲痛現身連路都走不穩，江女家屬則未到場，現場氣氛哀戚。

▲高雄雙屍命案，檢方今相驗遺體，侯母心碎現身。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）

回顧整起事發經過，江女的教友（基督教）28日下午前往江女住處尋人，不料，卻發現江女及同居男友雙亡，嚇得趕緊報警處理。根據警方初步了解，侯男身上沒有明顯外傷，但褲管沾有血跡，他的口袋內裝有江女的房間鑰匙，而江女房間外部門無破壞情形。

警方開啟江女房門後發現，江女倒臥房內，身上有刀傷已明顯死亡，遂立即封鎖現場進行採證。經調閱現場監視器畫面及訪查周遭住戶，也沒發現外人入侵的跡象，懷疑是侯男殺害女友後再輕生，目前全案報請檢察官指揮偵辦中。

檢方29日上午9時許，針對江女、侯男遺體進行相驗，侯母在侯男哥哥的陪同下現身，神情哀戚，而侯母因中風過走路不穩，加上重聽較難與外界交談，家屬對發生憾事不願多談；至於江女的家屬則並未到場。

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