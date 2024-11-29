高雄情侶雙亡！教友拜訪「電梯保養中」　走上樓梯間直擊男屍嚇傻

▲高雄梓官一處民宅28日下午傳出雙屍案。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市梓官區一棟民宅昨(28日)下午2時許傳出雙屍案，警方初步調查，54歲的侯男與38歲的陸籍江姓女友感情不睦，涉嫌持刀刺殺江女後輕生。據悉，江女失聯長達2天，基督教教友聯繫不上才前往住處查看，結果意外發現電梯保養中無法搭乘，於是走樓梯上樓，不料卻在梯間直擊輕生死亡的侯男，嚇到報警，全案才因此曝光。

據了解，死者江女係陸籍女子，多年前嫁來台灣並取得台灣身分證，與前夫育有1名孩子，離婚後才與相差16歲的侯男交往同居，並在住處附近擺攤賣鹹酥雞。但江女教友透露，江女與侯男感情不睦，經常聽聞江女抱怨，男友會對她「動手動腳」，且過去侯男也有家暴紀錄。

教友指出，因聯繫不上江女，覺得情況有異，因此於28日下午前往住處查看，走到1樓後發現電梯在保養中無法使用，因此只好改走樓梯上樓，未料卻在梯間發現輕生死亡的侯男，教友一眼就認出死者是江女的男友，嚇得急忙報警。警方趕抵現場後，侯男已經死亡多時，經檢是遺體，在口袋處發現房屋鑰匙，因此開門入內查看，這才發現江女倒在床上，已經死亡。

警方勘驗現場，江女房內門窗沒有破壞情形，調閱監視器及訪查住戶後，亦無外力侵入跡象，初步在江女遺體上發現刀傷，詳細死因還有待進一步釐清；此外警方檢視侯男遺體，沒有明顯外傷，惟其褲管沾有血跡，且江女陳屍的床上還發現疑似兇刀，研判應是侯男殺害女友後於梯間輕生。目前全案正進一步偵辦中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995