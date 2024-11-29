獨／高雄雙屍相驗曝！女被砍20多刀左臉全爛　再割喉放血慘死

▲江姓女死者的前夫也現身在殯儀館 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市梓官區中學路發生情殺案件，一名江姓女子在房間內被砍死，而她的男友則是被發現陳屍在4樓樓梯間，警方懷疑男友涉重嫌，不排除是殺死女友再自殺！檢警上午進行相驗，初步發現江女至少身中20刀，致命傷是在脖子割斷氣管，造成死者穿的白色衣服整個染紅，不過詳細死因還要進行複驗，並由法醫做出鑑定報告。

今天（29日）檢察官進行初步相驗，據了解，38歲的江姓女子身上至少有20處刀傷，而致命一刀疑在脖子，造成氣管被割斷，同時不排除男友在殺人時，已經失去理智，因為刀刀致命，女子的左邊臉被砍爛，背後也有多刀，右臂被砍到見骨，臀部也有近5刀的刀傷，手法相當殘忍，造成原本穿著白色米奇睡衣的她，整件衣服都被染成紅色。

▲江姓女死者的前夫也現身在殯儀館 。（圖／記者陳鴻瑞攝）

檢察官初驗之後，也交代要進行複驗釐清真正死亡相關細節，詳細相驗資料還是得要依照法醫鑑定報告為主。這起案件調查，江女前夫也有到殯儀館，他低調說江女為湖南人，兩人已經離婚五年，很少聯絡，完全不清楚她的狀況。

這起案件被發現是岡山分局梓官分駐所於28日14時獲報，梓官區中學路一處民宅內，因為38歲的江姓女子是虔誠基督徒，教會發現2天都沒有看到她，因此拜託同是教友的鄰居去查看，因電梯故障，結果走樓梯上去時，就在4樓樓梯間驚見江女的54歲侯姓同居男友人死亡，嚇得趕緊報警處理。

警方從侯姓同居男友身上找到2人租住處的鑰匙，打開大門之後，就發現江姓女子已經陳屍在臥房中，同時現場佈滿血跡，立即封鎖現場採證。初步認為江女的住處門窗都沒有破壞，同時侯姓男子的褲管沾有血跡，所以懷疑他涉有殺人重嫌，不排除是殺死女友後再自殺。不過詳細相關案情釐清，還得由檢警進步偵查。

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