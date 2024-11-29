台南聲景百選名單揭曉　國際論壇交流週活動開幕

▲「台南聲景百選」將在30日於西竹圍之丘文創園區目目・赫茲博物一樓廣場，盛大揭幕執行成果，並於11月30日起至12月8日止，展開為期一週的「聲景國際論壇交流週」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市政府文化局指導補助的《台南400+》「台南聲景百選」將在30日於西竹圍之丘文創園區目目・赫茲博物一樓廣場，盛大揭幕執行成果，並於11月30日起至12月8日止，展開為期一週的「聲景國際論壇交流週」。

本次計畫呼應《台南400+》，以「聲景」作為下一個400年的文化資產，透過聆聽，重新認識台南這座城市，並邀請全民共同參與，藉由「聲音」交織出世代的共同記憶連結！

此次的「台南聲景百選」由目目文創工作室策劃執行，團隊致力於台南各地聲音地景的採集、建置聲景資料庫與設計整合更，早在2015年起便將地方聲音、地景特色，以策展、出版與設計品等形式進行推廣，而「聲音旅行」服務，更讓人能透過聆聽進入巷弄，發現被忽略的聲音環境，期望將累積的資料庫成為百年後的「聲」活歷史。此次計畫更是透過聲景講座、體驗活動與徵件活動，藉由「聆聽引導」落實地方文化「全民參與」，共同將聲景成為台南400年的紀念。團隊於2024年初到6月底徵件結束，共募集328件作品，日前已透過專家審查方式遴選出爐，將於2024年11月30日(六)記者會當天公佈授獎，期望能將這些具代表性的台南聲景，作為未來觀光、文化推廣、城市魅力的一大亮點。

為了讓體驗更加豐富、深入，本次「聲景國際論壇交流週」在11月30日(六)起至12月8日(日)止，於西竹圍之丘文創園區目目・赫茲博物、國立台灣歷史博物館展開精湛的聲景論壇、研究發表、靜態展演與市集。

今年不僅邀請國際學者—日本聲景專家青山学院大学的鳥越けい子教授(曾任1996內日本音景百選計畫執行)、日本音景協會理事長平松幸三先生，共同於國立台灣歷史博物館交流，更邀請了台灣聲景協會、萬益嘉老師帶領的ONINI西拉雅合唱團，藉由「西拉雅文化、語言」的演繹、演唱方式在全美戲院連結台南400源頭的意義，並於12月5日當晚以「聲景百選年度紀錄片首映」方式作為最高潮。歡迎全民一起大開「耳」界，讓台南以多元感官再次展現風華魅力。