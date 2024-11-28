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快訊／國道3號南下324公里台南柳營段　5車追撞3人送醫

▲國道3號南下324公里台南柳營段，28日晚上6時42分許，發生4輛自小客車與1輛小貨車交通事故，3人受傷送醫。（圖／民眾提供，下同）

▲國道3號南下324公里台南柳營段，28日晚上6時42分許，發生4輛自小客車與1輛小貨車交通事故，3人受傷送醫。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

國道3號南下324公里台南柳營段，28日晚上6時42分許，發生4輛自小客車與1輛小貨車交通事故，3人受傷送醫，肇事原因及相關責任由國道警察第八大隊調查處理中。

▲國道3號南下324公里台南柳營段，28日晚上6時42分許，發生4輛自小客車與1輛小貨車交通事故，3人受傷送醫。（圖／民眾提供，下同）▲國道3號南下324公里台南柳營段，28日晚上6時42分許，發生4輛自小客車與1輛小貨車交通事故，3人受傷送醫。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局第一大隊所屬六甲等消防分隊3車6人前往搶救，消防人員發現現場計有4輛自小客車與1輛小貨車交通事故，其中小貨車61歲陳姓駕駛人，救出脫困後意識清醒，由柳營分隊救護車送醫。自客車29歲楊姓女駕駛，意識清醒，由東山消防分隊救護車送醫。 自客車34歲江姓駕駛人，意識清醒，由東山消防分隊救護車送醫。3人均送往柳營奇美醫院救治，另有1名自小客車駕駛人因未受傷而拒送醫。肇事原因及相關責任由國道警察第八大隊調查處理中。

▲國道3號南下324公里台南柳營段，28日晚上6時42分許，發生4輛自小客車與1輛小貨車交通事故，3人受傷送醫。（圖／民眾提供，下同）▲國道3號南下324公里台南柳營段，28日晚上6時42分許，發生4輛自小客車與1輛小貨車交通事故，3人受傷送醫。（圖／民眾提供，下同）

國道警察第八大隊指出，於晚上6時47分接獲通報於案發地點發生交通事故，經派員到場現場為2起交通事故，其中內側及中線車道為4車事故，合計3人受傷，送往柳營奇美醫院救治；另一起為2車追撞事故，撞擊後停於外側路肩，無人受傷。事故因駕駛受傷送醫救治，酒測值及相關肇事原因尚待釐清確認。

第八大隊藉此呼籲用路人開車務必注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

▲國道3號南下324公里台南柳營段，28日晚上6時42分許，發生4輛自小客車與1輛小貨車交通事故，3人受傷送醫。（圖／民眾提供，下同）

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