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「勞雇安心計畫」論壇登場　台南分享移工職安新成果

▲台南市勞工局29日於台南市關子嶺勞工育樂中心舉行論壇活動，分享計畫成果，並進一步強化移工與雇主的職安教育與職災預防。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局29日於台南市關子嶺勞工育樂中心舉行論壇活動，分享計畫成果，並進一步強化移工與雇主的職安教育與職災預防。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓移工能安心在台南工作，提升職業安全衛生意識，台南市政府自2022年推行「產業類勞雇安心計畫」，至今已邁入第3年，該計畫由專業職安衛人員及翻譯組成團隊，進入廠區提供指導與服務，成效卓著，29日於關子嶺勞工育樂中心舉行論壇活動，分享計畫成果，並進一步強化移工與雇主的職安教育與職災預防。

▲台南市勞工局29日於台南市關子嶺勞工育樂中心舉行論壇活動，分享計畫成果，並進一步強化移工與雇主的職安教育與職災預防。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，計畫自開辦以來，已累計辦理102場活動，服務756人次，涵蓋來自越南、印尼、泰國及菲律賓等多國籍移工。專業技術講師及翻譯人員進入廠區，為移工提供工作危害辨識及安全防護技巧指導，並對主管進行安全衛生教育訓練，幫助事業單位強化安全管理，提升勞雇雙方的職安意識。

本計畫委託由嘉南藥理大學職業安全衛生系退休的鄭世岳老師所帶領的竣隆職業安全衛生技師事務所提供專業服務，鄭老師以「外籍移工臨場輔導與訓練實施策略與成效」為題，分享專業團隊如何結合產業特性，透過翻譯與移工建立溝通橋樑，讓移工願意反映工作狀況，並討論預防與改善策略，獲得勞雇雙方的高度肯定。

▲台南市勞工局29日於台南市關子嶺勞工育樂中心舉行論壇活動，分享計畫成果，並進一步強化移工與雇主的職安教育與職災預防。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞動部職業安全衛生署南區中心簡任技正蔡建成主講「外籍移工常見職業災害與預防措施」，解析移工常見職業病與職災類型，並介紹鑑定程序及各項預防策略，強調透過適當配工制度保護移工健康。

台灣生活環境安全與衛生學會理事劉育榕博士則以「建構企業安全文化達成零職災」為主題，深入闡述職災的基本模式、事故分析與安全衛生管理的重要性，期望企業逐步打造零災害的安全文化。最後，由執行團隊翻譯張貴花女士進行分享，生動闡釋職安教育對移工的助益，讓移工更明確了解職安教育的核心目標，強調安全工作的價值與重要性。

▲台南市勞工局29日於台南市關子嶺勞工育樂中心舉行論壇活動，分享計畫成果，並進一步強化移工與雇主的職安教育與職災預防。（圖／記者林東良翻攝，下同）

論壇現場氣氛熱烈，專家學者與各界代表熱情參與，透過經驗交流進一步深化對計畫的認識。與會者一致認為，「產業類勞雇安心計畫」對提升移工職業安全訓練、降低職災發生率具重大意義。台南市期望藉由計畫的持續推進，逐步構建零職災的優質國際勞動環境，實現移工安心工作、幸福生活的願景。

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