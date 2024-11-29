西班牙洪災200多死！通過「有薪氣候假」　不用搏命出門上班

▲西班牙10月底發生世紀性洪災，奪走200多條人命。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

西班牙10月底發生毀滅性洪災，導致至少224人死亡，至今仍有80多人失蹤。如今，該國政府宣布批准每年最多4天的「有薪氣候假」，在天氣緊急狀態之下，讓勞工得以避免冒險出門上班。

《衛報》報導，西班牙勞動與社會經濟大臣迪亞斯（Yolanda Díaz）表示，如果當局發布警報，「勞工必須避免出門上班」。這項新措施旨在「根據氣候緊急狀況進行應對應的監管」，如此一來「沒有勞工必須冒險」。

西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，這項立法的靈感來自加拿大的類似法律。而事實上，除了最新的4天「有薪氣候假」之外，也可以採取「縮短工作日」的方式避難，這是現在已經存在的緊急狀況機制。

▲民眾對於政府防災及救災不力感到憤怒，紛紛上街示威。（圖／路透）



由於強烈地中海風暴影響，西班牙東部多地10月29日起降下暴雨，進而演變為數十年最嚴重的災難性洪水，其中又以瓦倫西亞（Valencia）災情最為慘烈。災難發生後，多間公司因為不顧國家氣象單位發布的紅色警報，依然下令員工繼續工作，招致猛烈抨擊。不過，這些公司宣稱，當局未能充分通知他們，而且太晚才發送電話警報。

由於人為造成的氣候崩潰，極端降雨在世上大部分地區都變得日益普遍與劇烈，因為更溫暖的空氣可以容納更多水蒸氣，也可能因此讓洪災變得更加頻繁與嚴重，但其影響程度也受到人為因素，例如防洪設施及土地利用。

隨著政府證實，將向洪災受害者提供23億歐元的援助，西班牙經濟部長奎爾波（Carlos Cuerpo）警告，到了2050年，極端天氣事件的代價可能翻倍。