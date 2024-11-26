氣象署、設研院簽署合作備忘錄　結合AI推升智慧氣象發展

▲氣象署長程家平（右）、設研院長張基義共同簽署合作備忘錄，推升智慧氣象的應用發展。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

氣候變遷影響劇烈，為提升民眾有效運用資訊降低氣候風險，氣象署今（26日）與台灣設計研究院簽署合作備忘錄，以「設計導入氣象服務創新」為核心，結合AI技術，將複雜的氣象數據轉化為易理解的資訊，推升智慧氣象的應用發展。

氣象署長程家平、設研院長張基義共同簽署備忘錄，雙方邁入新的合作里程碑，氣象署指出，未來雙方將結合AI科技與設計思考，透過跨領域應用調研及分析，提出最符合民眾期待的氣象服務解決方案。

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程家平表示，在全球暖化及劇烈天候衝擊加劇的背景下，氣象服務升級不僅依靠科技，更需考量如何將複雜的氣象測報資訊以簡易、具體、有效的方式傳遞給民眾。

▲氣象署與台灣設計研究院簽署合作備忘錄 。（圖／氣象署提供）

他強調，氣象署與設研院的合作，將提升氣象服務的溝通力，提供更符合民眾需求，也更容易讓民眾理解的氣象資訊，迅速掌握即時氣象變化，提升因應極端天氣之能力，強化國家社會的整體氣候韌性。

設研院長張基義表示，設計在公共服務中扮演重要角色，透過創新方法，能將複雜數據轉化為易於理解的資訊，期待與氣象署攜手，將設計思維與AI技術融入氣象服務，共同面對未來的挑戰。